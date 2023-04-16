Как выбрать идеальную косуху на весну-2023: пять главных правил от стилиста (фото)
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Без кожаной куртки сложно представить весенний гардероб
Из-за погодных особенностей весной нам нужно сразу несколько вариантов верхней одежды. В более теплое время отлично служит верхним слоем косуха. Эту куртку многие стилисты считают универсальной.
Какие косухи в моде весной 2023 и как выбрать актуальный фасон? Подробнее об этом рассказывает стилист Наталья Викторова в Instagram.
Модная экспертка рекомендует обратить внимание на несколько моментов при выборе косухи в этом сезоне. Можно выделить пять правил, которые помогут найти действительно стильную вещь:
- Материал. Косухи из очень тонкой кожи не особо практичны, тогда как плотный материал будет сковывать движения. Лучше выбирать нечто среднее.
- Фасон. Всегда актуальны базовые модели. Степень объемности выбирайте в соответствии с личными предпочтениями.
- Цвет. В моде не только черный, поэтому выбирайте тон по душе.
- Фурнитура. Должны быть качественной, иначе изделие будет иметь дешевый вид.
- Длина. Край должен проходить не в широком месте фигуры, так как горизонталь – расширяющий элемент.
Кроме того, стилист предлагает придать образу небрежности – для этого не застегивайте нижний пояс. Однако носить куртку в застегнутом виде также можно, каких-то строгих ограничений тренды не несут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде весной-2023 джинсовые куртки. Стилисты пояснили, как создать с этой одеждой красивый образ в любую погоду.