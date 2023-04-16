Как выбрать идеальную косуху на весну-2023: пять главных правил от стилиста (фото)

Без кожаной куртки сложно представить весенний гардероб

Из-за погодных особенностей весной нам нужно сразу несколько вариантов верхней одежды. В более теплое время отлично служит верхним слоем косуха. Эту куртку многие стилисты считают универсальной.

Какие косухи в моде весной 2023 и как выбрать актуальный фасон? Подробнее об этом рассказывает стилист Наталья Викторова в Instagram.

Модная экспертка рекомендует обратить внимание на несколько моментов при выборе косухи в этом сезоне. Можно выделить пять правил, которые помогут найти действительно стильную вещь:

Материал. Косухи из очень тонкой кожи не особо практичны, тогда как плотный материал будет сковывать движения. Лучше выбирать нечто среднее.

Косухи из очень тонкой кожи не особо практичны, тогда как плотный материал будет сковывать движения. Лучше выбирать нечто среднее. Фасон. Всегда актуальны базовые модели. Степень объемности выбирайте в соответствии с личными предпочтениями.

Всегда актуальны базовые модели. Степень объемности выбирайте в соответствии с личными предпочтениями. Цвет. В моде не только черный, поэтому выбирайте тон по душе.

В моде не только черный, поэтому выбирайте тон по душе. Фурнитура. Должны быть качественной, иначе изделие будет иметь дешевый вид.

Должны быть качественной, иначе изделие будет иметь дешевый вид. Длина. Край должен проходить не в широком месте фигуры, так как горизонталь – расширяющий элемент.

Кроме того, стилист предлагает придать образу небрежности – для этого не застегивайте нижний пояс. Однако носить куртку в застегнутом виде также можно, каких-то строгих ограничений тренды не несут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в моде весной-2023 джинсовые куртки. Стилисты пояснили, как создать с этой одеждой красивый образ в любую погоду.