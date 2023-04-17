Френч, мрамор, брызги, блестки и не только: стильный маникюр, который будет привлекать внимание в 2023 году (фото)

Все дизайны можно миксовать между собой, создавая необычные сочетания

Тренды и тенденции маникюра 2023 года продолжают удивлять невероятным сочетанием цветов, форм, текстур и тематик. Более того, в моде не только новинки, но и переосмысленная и дополненная классика. Это значит, можно смело экспериментировать, соединяя разные стили и техники, и создавать собственные уникальные работы.

Как отмечают дизайнеры, на пике популярности составные дизайны, включающие в себя сразу несколько различных техник. При чем, чем больше элементов вы используете, тем более интересный и модный результат получаете.

В список модных тенденций вошли: "мокрый" маникюр, "разные" руки, аниманилистичный принт, нюдовый дизайн, френч, "мрамор", дизайн с фольгой, минимализм, втирка в новом исполнении, "перепелиное яйцо", абстрактные узоры, рисунки, надписи, стразы и блестки, геометрия, омбре, "волнистый" маникюр, хромированные ногти, объемный декор, "мазки кистью", "брызги", стемпинг, "лунный камень", акцент на лунки, сверкающие и отражающие свет лаки.

В то же время, тенденция к естественности и натуральности проявляется все больше. Поэтому и в формах ногтей самыми актуальными в этом году будут те, которые наиболее приближены к натуральным: овал, миндаль квадрат и мягкий квадрат.

Самыми актуальными цветами по версии Pantone в 2023 году объявлены: малиновый Viva Magenta, насыщенный красный, яркий розовый, мандариново-оранжевый, пастельно-персиковый, желтый, пастельно-розовый, зеленый, кислотный зеленый, все оттенки коричневого, голубой, приглушенный синий и серый. Все эти цвета можно использовать как для однотонного покрытия, так и в сочетании нескольких цветов и оттенков в дизайне.

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.