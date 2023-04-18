Восемь маникюрных маст-хэвов на весну-2023: от классики до перепелиного яйца (фото)

В этом сезоне в трендах маникюра и цветы, и черный, и эстетика 70-тых

Тренды меняются с каждым сезоном, и последние нейл-тенденции не стали исключением. Пора уйти от холодных и даже мрачных оттенков и красить ногти яркими тонами. Сложный дизайн или минимализм – выбор за вами.

Весной 2023 года стоит обратить внимание на восемь маникюрных маст-хэвов. Эти идеи маникюра подойдут под любую форму и длину ногтей, пишет Harpers Bazaar.

Идеи для маникюра на весну 2023

Пастельные тона

Самые сочные цвета приберегите для лета, а этой весной присмотритесь к пастельным оттенкам. Если смешать сразу несколько тонов, то такой маникюр не будет скучным.

Маникюр в пастельных тонах

Перепелиное яйцо

Этот дизайн стоит делать не только в пасхальные праздники. Покройте ногтевую пластину любимым лаком и добавьте немного брызг – стильный маникюр гарантирован.

Перепелиное яйцо - стильный дизайн

Цветной френч

Рискните отойти от классического французского маникюра. Новая идея: микрофренч с разноцветными кончиками.

Френч, но не классический

Цветочный дизайн

Да, цветы, можно сказать, логичный тренд для весеннего сезона. Но от этого ваш маникюр не перестает быть красивым и женственным!

Истинно весенний дизайн маникюра

Классика

Сдержанные тона, отсутствие яркого дизайна – главные условия для маникюра, который украсит любые руки. Классика нейл-арт актуальна в любое время года.

Лаконично и красиво

Дизайн маникюра с черным цветом

Нейл-тенденции призывают к экспериментам. Вы можете примерить контрастный маникюр в черно-бежевых тонах, к примеру.

Контрастный дизайн маникюра

Металлик

Который сезон кряду серебристый цвет остается фаворитом. Металлик на ногтях смотрится весьма эффектно и шикарно.

Металлик - тренд сезона

В стиле 70-х

Нейл-арт в эстетике 70-х врывается в топ маникюрных трендов. Необычные орнаменты и ретроцвета поднимут вам настроение.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о будущих маникюрных тенденциях летом 2023 года. Готовьтесь к невероятно ярким цветам и идеям!