Восемь маникюрных маст-хэвов на весну-2023: от классики до перепелиного яйца (фото)
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В этом сезоне в трендах маникюра и цветы, и черный, и эстетика 70-тых
Тренды меняются с каждым сезоном, и последние нейл-тенденции не стали исключением. Пора уйти от холодных и даже мрачных оттенков и красить ногти яркими тонами. Сложный дизайн или минимализм – выбор за вами.
Весной 2023 года стоит обратить внимание на восемь маникюрных маст-хэвов. Эти идеи маникюра подойдут под любую форму и длину ногтей, пишет Harpers Bazaar.
Идеи для маникюра на весну 2023
Пастельные тона
Самые сочные цвета приберегите для лета, а этой весной присмотритесь к пастельным оттенкам. Если смешать сразу несколько тонов, то такой маникюр не будет скучным.
Перепелиное яйцо
Этот дизайн стоит делать не только в пасхальные праздники. Покройте ногтевую пластину любимым лаком и добавьте немного брызг – стильный маникюр гарантирован.
Цветной френч
Рискните отойти от классического французского маникюра. Новая идея: микрофренч с разноцветными кончиками.
Цветочный дизайн
Да, цветы, можно сказать, логичный тренд для весеннего сезона. Но от этого ваш маникюр не перестает быть красивым и женственным!
Классика
Сдержанные тона, отсутствие яркого дизайна – главные условия для маникюра, который украсит любые руки. Классика нейл-арт актуальна в любое время года.
Дизайн маникюра с черным цветом
Нейл-тенденции призывают к экспериментам. Вы можете примерить контрастный маникюр в черно-бежевых тонах, к примеру.
Металлик
Который сезон кряду серебристый цвет остается фаворитом. Металлик на ногтях смотрится весьма эффектно и шикарно.
В стиле 70-х
Нейл-арт в эстетике 70-х врывается в топ маникюрных трендов. Необычные орнаменты и ретроцвета поднимут вам настроение.
Ранее "Телеграф" рассказывал о будущих маникюрных тенденциях летом 2023 года. Готовьтесь к невероятно ярким цветам и идеям!