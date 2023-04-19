Обувная капсула весна/лето 2023: топ-7 трендов, которые обязательно должны быть в гардеробе (фото)

Обувные тренды этого сезона — очень разнообразны

Дни становятся длиннее, распускаются цветы, а погода снова становится слегка приятной — наконец-то в воздухе витает весна! И после нескольких месяцев походов в наших ботинках с подкладкой из овчины, пора переходить на более легкие модели. Отметим, что обувные тренды сезона весна-лето 2023 года предлагают захватывающий ассортимент.

Стилист Эльвира Лиорзу в своем модном блоге в Инстаграм составила обувную капсулу весенней обуви, которая способна покрыть все потребности гардероба в теплый период. Модный эксперт отмечает, что имея такой арсенал обуви, вы без труда сможете подобрать подходящую пару к нужному образу.

Модная обувь на весну и лето 2023

Кроссовки

Лоферы

Балетки

Слингбеки

Сандалии

Шлепки

Босоножки на каблуке

Отметим, что нынешний сезон обещает быть очень интересным для поклонников модной обуви. Ранее украинский модельер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви весны-лета 2023 года. Эксперт назвал шесть пар, которые обязательно подчеркнут ваши ножки.