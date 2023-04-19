Укр

Обувная капсула весна/лето 2023: топ-7 трендов, которые обязательно должны быть в гардеробе (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
2653
Модная обувь на весну и лето 2023 Новость обновлена 19 апреля 2023, 08:39
Модная обувь на весну и лето 2023. Фото pexels.com

Обувные тренды этого сезона — очень разнообразны

Дни становятся длиннее, распускаются цветы, а погода снова становится слегка приятной — наконец-то в воздухе витает весна! И после нескольких месяцев походов в наших ботинках с подкладкой из овчины, пора переходить на более легкие модели. Отметим, что обувные тренды сезона весна-лето 2023 года предлагают захватывающий ассортимент.

Стилист Эльвира Лиорзу в своем модном блоге в Инстаграм составила обувную капсулу весенней обуви, которая способна покрыть все потребности гардероба в теплый период. Модный эксперт отмечает, что имея такой арсенал обуви, вы без труда сможете подобрать подходящую пару к нужному образу.

Модная обувь на весну и лето 2023

  • Кроссовки
Модная обувь на весну и лето 2023 - кроссовки
  • Лоферы
Модная обувь на весну и лето 2023 - лоферы
  • Балетки
Модная обувь на весну и лето 2023 - балетки
  • Слингбеки
Модная обувь на весну и лето 2023 - слингбэки
  • Сандалии
Модная обувь на весну и лето 2023 - сандалии
  • Шлепки
Модная обувь на весну и лето 2023 - шлепки
  • Босоножки на каблуке
Модная обувь на весну и лето 2023 - босоножки на каблуке

Отметим, что нынешний сезон обещает быть очень интересным для поклонников модной обуви. Ранее украинский модельер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви весны-лета 2023 года. Эксперт назвал шесть пар, которые обязательно подчеркнут ваши ножки.

Теги:
#Мода #Обувь #Женская мода