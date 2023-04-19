Не только мини и sleep dress: топ-6 трендовых платьев, без которых не обойтись этой весной (фото)

В этом сезоне разнообразие фасонов платьев приятно впечатляет

Платья – не только летний, а и весенний атрибут гардероба. Последние тренды предоставляют модницам огромный выбор фасонов и цветов. Какие-то пошивы вернулись к нам из прошлого, а с чем-то предстоит лишь познакомиться.

Какие платья в тренде весной 2023 года? Стилистка Ната Москаленко рекомендует в своем блоге в Инстаграм обратить внимание на шесть актуальных тенденций.

Итак, стилистка советует присмотреться к следующим тренам на платья в этом сезоне:

Платья с капюшонами – подобные фасоны можно увидеть в коллекциях Saint Laurent.

– подобные фасоны можно увидеть в коллекциях Saint Laurent. Платья из металлизированных тканей. Золото, серебро и другие блестящие оттенки уместны для особого выхода.

Золото, серебро и другие блестящие оттенки уместны для особого выхода. Вырезы, разрезы, рваности остаются актуальными и этой весной. Такие элементы сделают ваш образ более оригинальным.

остаются актуальными и этой весной. Такие элементы сделают ваш образ более оригинальным. Tube dress, или платье-труба. Женственный тренд для этой весны.

Женственный тренд для этой весны. Платья мини. Такой вариант идеально подойдет для более теплой весенней погоды.

Такой вариант идеально подойдет для более теплой весенней погоды. Sleep dress. Фасон получит новое дыхание в этом сезоне, на пике популярности длина макси.

Блеск в моде

Пикантные детали

Необычный крой

Вечная классика

Актуальный этой весной крой

Мини - горячий тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие горячие тенденции обуви выделяют стилисты в сезоне весна-лето 2023. В моду вернулись балетки, но есть еще много красивых вариантов. А еще мы писали, как выбрать актуальные джинсы – базовый предмет любого гардероба.