Не только мини и sleep dress: топ-6 трендовых платьев, без которых не обойтись этой весной (фото)
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В этом сезоне разнообразие фасонов платьев приятно впечатляет
Платья – не только летний, а и весенний атрибут гардероба. Последние тренды предоставляют модницам огромный выбор фасонов и цветов. Какие-то пошивы вернулись к нам из прошлого, а с чем-то предстоит лишь познакомиться.
Какие платья в тренде весной 2023 года? Стилистка Ната Москаленко рекомендует в своем блоге в Инстаграм обратить внимание на шесть актуальных тенденций.
Итак, стилистка советует присмотреться к следующим тренам на платья в этом сезоне:
- Платья с капюшонами – подобные фасоны можно увидеть в коллекциях Saint Laurent.
- Платья из металлизированных тканей. Золото, серебро и другие блестящие оттенки уместны для особого выхода.
- Вырезы, разрезы, рваности остаются актуальными и этой весной. Такие элементы сделают ваш образ более оригинальным.
- Tube dress, или платье-труба. Женственный тренд для этой весны.
- Платья мини. Такой вариант идеально подойдет для более теплой весенней погоды.
- Sleep dress. Фасон получит новое дыхание в этом сезоне, на пике популярности длина макси.
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