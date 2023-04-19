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Не только мини и sleep dress: топ-6 трендовых платьев, без которых не обойтись этой весной (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Платье – обязательный элемент весеннего гардероба Новость обновлена 19 апреля 2023, 18:21
Платье – обязательный элемент весеннего гардероба. Фото pexels.com

В этом сезоне разнообразие фасонов платьев приятно впечатляет

Платья – не только летний, а и весенний атрибут гардероба. Последние тренды предоставляют модницам огромный выбор фасонов и цветов. Какие-то пошивы вернулись к нам из прошлого, а с чем-то предстоит лишь познакомиться.

Какие платья в тренде весной 2023 года? Стилистка Ната Москаленко рекомендует в своем блоге в Инстаграм обратить внимание на шесть актуальных тенденций.

Итак, стилистка советует присмотреться к следующим тренам на платья в этом сезоне:

  • Платья с капюшонами – подобные фасоны можно увидеть в коллекциях Saint Laurent.
  • Платья из металлизированных тканей. Золото, серебро и другие блестящие оттенки уместны для особого выхода.
  • Вырезы, разрезы, рваности остаются актуальными и этой весной. Такие элементы сделают ваш образ более оригинальным.
  • Tube dress, или платье-труба. Женственный тренд для этой весны.
  • Платья мини. Такой вариант идеально подойдет для более теплой весенней погоды.
  • Sleep dress. Фасон получит новое дыхание в этом сезоне, на пике популярности длина макси.
Блестящие платья
Блеск в моде
Модные платья 2023
Пикантные детали
Модные платья 2023 с капюшоном
Необычный крой
Слип дресс платья
Вечная классика
Платье-труба
Актуальный этой весной крой
Платья мини
Мини - горячий тренд

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие горячие тенденции обуви выделяют стилисты в сезоне весна-лето 2023. В моду вернулись балетки, но есть еще много красивых вариантов. А еще мы писали, как выбрать актуальные джинсы – базовый предмет любого гардероба.

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#Мода #Платья #Тренды