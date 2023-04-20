Избегайте маленьких сумок и открывайте щиколотки: советы, как скорректировать фигуру, если вы девушка plus size (фото)

Чтобы достичь максимально эффективного эффекта, следует совмещать несколько методик коррекции

Часто в подборках стилистов мы встречаем образы, которые больше подходят стройным девушкам. Однако как же одеваться, если твой размер не S и даже не M? Отметим, что даже мировые звезды не переживают из-за своего лишнего веса.

В блоге о моде "Школа стилю" рассказали и показали на примерах, как скорректировать фигуру, если вы девушка plus size. Чтобы добиться максимально эффективного эффекта, следует сочетать несколько методик коррекции.

Вертикали

Вертикали – одна из самых эффективных и универсальных коррекционных методик, ведь с помощью нее можно визуально убрать несколько сантиметров в объеме, вытянуть рост и главное, она подходит каждому типу фигуры. Самый простой и эффективный способ создать правильные вертикали — надеть верхнюю одежду, которая контрастна к нижнему слою.

Соразмерность аксессуарной группы к фигуре

Обладательницам фигуры plus size важно избегать маленьких сумок, тонких ремней, мелких аксессуаров и обуви с тонкими ремешками, ведь на их фоне фигура будет казаться больше, чем она есть. Это же самое правило касается и тонких бретелек.

Открытые запястья и щиколотки

Открывая запястья и щиколотки, вы делаете фигуру более хрупкой.

Отказ от тонких тканей и обтягивающих силуэтов

Обтягивающие фигуру тонкие ткани могут навредить не только девушкам plus size, но и обладательницам размера S, M, имеющим активный животик или объемные бедра. Такие ткани и силуэты подчеркивают неровности фигуры и добавляют визуально несколько сантиметров. Лучше выбирать плотные ткани (как для платьев, так и для джинсов), чтобы выгодно подчеркнуть фигуру.

Что касается силуэтов, "не облегающие" — не означает оверсайз (он также не рекомендован для девушек с пышными формами); силуэт может быть по фигуре, но должен обеспечивать небольшую свободу прилегания.

Как скорректировать фигуру, если вы девушка plus size: примеры

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