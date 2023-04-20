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Избегайте маленьких сумок и открывайте щиколотки: советы, как скорректировать фигуру, если вы девушка plus size (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Открывая запястья и лодыжки, вы делаете фигуру более хрупкой Новость обновлена 20 апреля 2023, 07:52
Открывая запястья и лодыжки, вы делаете фигуру более хрупкой. Фото freepik.com

Чтобы достичь максимально эффективного эффекта, следует совмещать несколько методик коррекции

Часто в подборках стилистов мы встречаем образы, которые больше подходят стройным девушкам. Однако как же одеваться, если твой размер не S и даже не M? Отметим, что даже мировые звезды не переживают из-за своего лишнего веса.

В блоге о моде "Школа стилю" рассказали и показали на примерах, как скорректировать фигуру, если вы девушка plus size. Чтобы добиться максимально эффективного эффекта, следует сочетать несколько методик коррекции.

Вертикали

Вертикали – одна из самых эффективных и универсальных коррекционных методик, ведь с помощью нее можно визуально убрать несколько сантиметров в объеме, вытянуть рост и главное, она подходит каждому типу фигуры. Самый простой и эффективный способ создать правильные вертикали — надеть верхнюю одежду, которая контрастна к нижнему слою.

Соразмерность аксессуарной группы к фигуре

Обладательницам фигуры plus size важно избегать маленьких сумок, тонких ремней, мелких аксессуаров и обуви с тонкими ремешками, ведь на их фоне фигура будет казаться больше, чем она есть. Это же самое правило касается и тонких бретелек.

Открытые запястья и щиколотки

Открывая запястья и щиколотки, вы делаете фигуру более хрупкой.

стильные образы женщины

Отказ от тонких тканей и обтягивающих силуэтов

Обтягивающие фигуру тонкие ткани могут навредить не только девушкам plus size, но и обладательницам размера S, M, имеющим активный животик или объемные бедра. Такие ткани и силуэты подчеркивают неровности фигуры и добавляют визуально несколько сантиметров. Лучше выбирать плотные ткани (как для платьев, так и для джинсов), чтобы выгодно подчеркнуть фигуру.

Что касается силуэтов, "не облегающие" — не означает оверсайз (он также не рекомендован для девушек с пышными формами); силуэт может быть по фигуре, но должен обеспечивать небольшую свободу прилегания.

Как скорректировать фигуру, если вы девушка plus size: примеры

стильные образы женщины
стильные образы женщины
стильные образы женщины
стильные образы девушки
стильные образы девушки
стильные образы девушки

Напомним, что этот сезон обещает быть очень интересным для любителей модной обуви. Ранее украинский модельер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви весны-лета 2023 года. Эксперт назвал шесть пар, которые обязательно подчеркнут ваши ножки.

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#Мода #Стиль #Plus Size