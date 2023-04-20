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Животные, бисер, геометрия и бессмертный френч: самые сочные тренды маникюра весны/лета 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды маникюра на весну/лето 2023 Новость обновлена 20 апреля 2023, 16:03
Тренды маникюра на весну/лето 2023. Фото pexels.com

Модных вариантов очень много, поэтому каждая модница сможет выбрать дизайн по душе

Тренды дизайна маникюра весны и лета 2023 года становятся намного красочнее и сочнее, чем были зимой. Стильные дизайны ногтей варьируются от минималистических дизайнов до ярких и крупных узоров.

В этот теплый весенний и летний сезон есть много трендов, которые стоит попробовать, пишет cosmopolitan. Мы собрали для наших модниц шесть самых стильных и популярных вариантов нейл дизайна.

Тренды маникюра на весну/лето 2023

  • Маникюр с животным принтом по-прежнему, особенно в ярких и контрастных сочетаниях.
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - анималистичный принт
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - анималистичный принт
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - анималистичный принт
  • Классический вариант маникюра "френч" в этом сезоне обновляется цветами, изысканными узорами и блеском.
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - цветной френч
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - цветной френч
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - цветной френч
  • Маникюр с бисером или кристаллами. Прозрачная основа с небольшими вставками бисера или кристаллов создает эффект драгоценности и блеска.
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - с бисером и кристаллами
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - с бисером и кристаллами
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - с бисером и кристаллами
  • Нюдовый маникюр в матовом исполнении с нежными акцентами ручной росписью на одном или двух ногтях.
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - матовый нюд
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - матовый нюд
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - матовый нюд
  • Яркий градиент. Сочные цвета, фруктовая гамма, цветочные мотивы и глиттер — все это можно использовать в дизайне градиентного маникюра.
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - яркий градиент
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - яркий градиент
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - яркий градиент
  • Графичный дизайн — узоры и геометрические формы. Использование разных оттенков и текстур создает стильный и современный образ.
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - графичный дизайн
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - графичный дизайн
Тренды маникюра на весну/лето 2023 - графичный дизайн

Ранее "Телеграф" рассказывал о будущих маникюрных тенденциях летом 2023 года. Готовьтесь к невероятно ярким цветам и идеям!

Теги:
#Мода #Маникюр #Женская мода #Дизайн ногтей