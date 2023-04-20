Животные, бисер, геометрия и бессмертный френч: самые сочные тренды маникюра весны/лета 2023 (фото)

Модных вариантов очень много, поэтому каждая модница сможет выбрать дизайн по душе

Тренды дизайна маникюра весны и лета 2023 года становятся намного красочнее и сочнее, чем были зимой. Стильные дизайны ногтей варьируются от минималистических дизайнов до ярких и крупных узоров.

В этот теплый весенний и летний сезон есть много трендов, которые стоит попробовать, пишет cosmopolitan. Мы собрали для наших модниц шесть самых стильных и популярных вариантов нейл дизайна.

Тренды маникюра на весну/лето 2023

Маникюр с животным принтом по-прежнему, особенно в ярких и контрастных сочетаниях.

Классический вариант маникюра "френч" в этом сезоне обновляется цветами, изысканными узорами и блеском.

Маникюр с бисером или кристаллами. Прозрачная основа с небольшими вставками бисера или кристаллов создает эффект драгоценности и блеска.

Нюдовый маникюр в матовом исполнении с нежными акцентами ручной росписью на одном или двух ногтях.

Яркий градиент. Сочные цвета, фруктовая гамма, цветочные мотивы и глиттер — все это можно использовать в дизайне градиентного маникюра.

Графичный дизайн — узоры и геометрические формы. Использование разных оттенков и текстур создает стильный и современный образ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о будущих маникюрных тенденциях летом 2023 года. Готовьтесь к невероятно ярким цветам и идеям!