Животные, бисер, геометрия и бессмертный френч: самые сочные тренды маникюра весны/лета 2023 (фото)
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Модных вариантов очень много, поэтому каждая модница сможет выбрать дизайн по душе
Тренды дизайна маникюра весны и лета 2023 года становятся намного красочнее и сочнее, чем были зимой. Стильные дизайны ногтей варьируются от минималистических дизайнов до ярких и крупных узоров.
В этот теплый весенний и летний сезон есть много трендов, которые стоит попробовать, пишет cosmopolitan. Мы собрали для наших модниц шесть самых стильных и популярных вариантов нейл дизайна.
Тренды маникюра на весну/лето 2023
- Маникюр с животным принтом по-прежнему, особенно в ярких и контрастных сочетаниях.
- Классический вариант маникюра "френч" в этом сезоне обновляется цветами, изысканными узорами и блеском.
- Маникюр с бисером или кристаллами. Прозрачная основа с небольшими вставками бисера или кристаллов создает эффект драгоценности и блеска.
- Нюдовый маникюр в матовом исполнении с нежными акцентами ручной росписью на одном или двух ногтях.
- Яркий градиент. Сочные цвета, фруктовая гамма, цветочные мотивы и глиттер — все это можно использовать в дизайне градиентного маникюра.
- Графичный дизайн — узоры и геометрические формы. Использование разных оттенков и текстур создает стильный и современный образ.
Ранее "Телеграф" рассказывал о будущих маникюрных тенденциях летом 2023 года. Готовьтесь к невероятно ярким цветам и идеям!