Модные вещи 2023, которые позволят быть дерзкой: как носить топ-6 самых стильных трендов (фото)
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Рассмотрим модные тренды "теплых" сезонов
Весна, и последующие после нее сезоны, обещает много нового, интересного и эксцентричного в модной сфере. Уже сейчас можно смело рассматривать модные тренды и самые лучшие идеи для стильных образов.
Персональный стилист Liza Balizka назвала шесть модных трендов в 2023 году и рассказала, как и с чем их носить, чтобы было стильно и актуально. В список обязательных покупок входят не только балетки и платья поверх джинсов.
Балетки
Мода на ballet shoes продолжается, удобно и стильно, особенно нравится сочетание с джинсами.
Платья и туники поверх брюк и джинсов
Ничего не напоминает? Мы уже так одевались в 2017 году, но мода циклична.
Сразу несколько ремней
Очень свежо смотрится, добавляет дерзости в образы.
Total denim
У каждой найдется джинсовая куртка и джинсы в шкафу, поэтому смело сочетайте. Можно добавить еще несколько ярких акцентов.
Кроссовки Adidas
Особую популярность приобретает модель Gazelle, а также та же модель в коллаборации с Gucci (Samba тоже до сих пор актуальны).
Бомберы
Возьмите хотя бы один на весну и прохладные летние вечера, поверьте бомбер — это универсальная демисезонная вещь, так что вы даже осенью в нем будете ходить.
Отметим, что балетки начали завоевывать благосклонность модниц с новой силой в 2023 году. Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить балетки, чтобы образ всегда получался стильным.