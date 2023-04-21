Модные вещи 2023, которые позволят быть дерзкой: как носить топ-6 самых стильных трендов (фото)

Рассмотрим модные тренды "теплых" сезонов

Весна, и последующие после нее сезоны, обещает много нового, интересного и эксцентричного в модной сфере. Уже сейчас можно смело рассматривать модные тренды и самые лучшие идеи для стильных образов.

Персональный стилист Liza Balizka назвала шесть модных трендов в 2023 году и рассказала, как и с чем их носить, чтобы было стильно и актуально. В список обязательных покупок входят не только балетки и платья поверх джинсов.

Балетки

Мода на ballet shoes продолжается, удобно и стильно, особенно нравится сочетание с джинсами.

Платья и туники поверх брюк и джинсов

Ничего не напоминает? Мы уже так одевались в 2017 году, но мода циклична.

Сразу несколько ремней

Очень свежо смотрится, добавляет дерзости в образы.

Total denim

У каждой найдется джинсовая куртка и джинсы в шкафу, поэтому смело сочетайте. Можно добавить еще несколько ярких акцентов.

Кроссовки Adidas

Особую популярность приобретает модель Gazelle, а также та же модель в коллаборации с Gucci (Samba тоже до сих пор актуальны).

Бомберы

Возьмите хотя бы один на весну и прохладные летние вечера, поверьте бомбер — это универсальная демисезонная вещь, так что вы даже осенью в нем будете ходить.

Отметим, что балетки начали завоевывать благосклонность модниц с новой силой в 2023 году. Ранее "Телеграф" рассказывал, с чем носить балетки, чтобы образ всегда получался стильным.