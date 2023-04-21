Минимализм актуален всегда: шесть вещей, без которых невозможно представить этот стиль (фото)

Для весны образы в стиле минимализм тоже подойдут

Минимализм – один из любимых модницами стиль одежды, который актуален в любое время года. Главными его характеристиками являются лаконичность и отсутствие лишних деталей. Минималистический гардероб весной 2023 года поможет вас создать уйму стильных образов.

Стилисты советуют включить в капсулу как минимум шесть вещей, чтобы формировать аутфиты в стиле минимализм. Об этом говорится в блоге mode.vise в Instagram.

По словам стилистки, минимализм в современном прочтении точно не назовешь скучным. Разнообразные интересные формы, нейтральные тона, а также минимальное наличие принта или его полное отсутствие: главные "указатели" для модниц.

Дизайнеры модных домов все чаще делают ставку именно на минимализм в своих коллекциях, утверждается в блоге. Стилистка рекомендует черпать вдохновение у таких брендов: Row, Jil Sander, Tove, Loulou Studio.

Какие вещи должны быть в гардеробе в стиле минимализм:

Прямая юбка и платье длины макси.

Блейзер (жакет) прямого, оверсайз кроя, полуприталенный.

Белая рубашка.

Кожаные брюки.

Джинсы прямого, свободного кроя.

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