Макси-юбка с футболкой или платье с байкерскими сапогами? 7 весенних идей для образов от стилиста (фото)

Подборка весенних образов и как совмещать вещи в образе между собой

Весна все больше чувствуется в воздухе и хочется уже легкости в образах. Дизайнеры диктуют модные тенденции и выделяют тренды, которые будут актуальны в новом сезоне.

Украинский стилист Татьяна Голота продемонстрировала в подборке стильные формулы, в которых каждая женщина сможет построить трендовые и стильные повседневные образы. Она рассказала, как совмещать между собой вещи в образе.

1 образ

Главным элементом является жакет, от него мы и будем отталкиваться при создании образа. Это тренд и достаточно акцентный. Но необходима база, потому возьмем юбку А-силуэта и дополним высокими сапогами (чтобы заходили за подол). Также можно взять базовую сумку среднего размера или акцента с бантиком, именно бантик дублируется на поясе в жакете – это лайфхак, подбирать вещи по схожим элементам.

2 образ

Базовое сатиновое платье + базовые босоножки, к ним добавляем черную плетеную сумку, что сделает образ интересным. А завершаем трендовым тонким шарфом.

3 образ

Берем трендовую макси-юбку, она фактурная, комбинируемая с базовой футболкой и жакетом в мужском стиле. Акцентом в образе является сумка, с блестящей фактурой, сочетающая ее с юбкой и голубой футболкой.

4 образ

Берем базовые джинсы и миксуем с топом без бретелей и лёгкими босоножками с рафией. Сумка базовая, по форме схожая с топом, а яркие серьги делаем акцентом в образе.

5 образ

К белым базовым джинсам добавляем яркий топ с открытой спиной, а серьги и кроссовки имеют схожие гармонично сочетающиеся в один образ элементы.

Образ 6

Акцентный жакет из денима с широкими лацканами дополняем брюками — палаццо и базовым лонгсливом. Добавляем кеды на платформе и очки, которые завершат образ и соединят между собой лонгслив и жакет идеально.

Образ 7

Акцентное трикотажное платье, которое комбинируем с байкерскими сапогами, чтобы снять лишний романтизм + завершаем трендовым бомбером и лаконичной базовой сумкой, хоть и розового цвета.

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