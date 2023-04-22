Маникюр, который никогда не выйдет из моды: потрясающие идеи дизайна ногтей в сочном красном цвете (фото)

Красный маникюр, как маленькое черное платье — всегда актуальный

Тренды маникюра часто меняются так быстро, что иногда не успеваешь уследить — стильный ли этот дизайн или уже нет. Чтобы не мучиться подобными вопросами можно просто выбрать всегда актуальный дизайн. К примеру — красный маникюр. Он всегда будет в тренде и привлекать к себе внимание.

Как отмечают стилисты, красный маникюр привлекает к себе внимание и подходит к любому событию и образу. А самое главное, с таким цветом очень сложно переборщить. Более того, красный маникюр — это не только покрытие ногтей ярким красным лаком, но и ощущение себя утонченной леди.

Классический красный маникюр никогда не будет лишним. Он будет отлично смотреться на ногтях, делая маникюр более богатым и женственным. Только здесь главное, красивые и ухоженные руки, а также правильная форма ногтя. Просто так "наляпать" красного лака не получится.

Стильный красный маникюр может иметь огромное количество разнообразных идей и вариантов, его можно интересно подать и разбавить различными элементами нейл-арта: стразами, стемпингом, надписями и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал о будущих маникюрных тенденциях летом 2023 года. Готовьтесь к невероятно ярким цветам и идеям!