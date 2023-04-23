Черепаховый принт, голограмма и не только: топ-10 трендов маникюра, которые стоит попробовать этой весной (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С помощью маникюра этой весной вы точно поднимите настроение себе и окружающим
Зимние тренды маникюра окончательно ушли, дав место ярким дизайнам и сочным оттенкам в тенденциях нейл-арта весной 2023 года. В моде как классический френ, только микро, так и смелые принты с голограммными покрытиями.
Стоит обратить внимание на десять стильных идей маникюра на эту весну. Об этом пишет Coveteur.
Главный плюс трендов в их разнообразии. Если вы предпочитаете более традиционные покрытия ногтей, то вам подойдет модный этой весной микрофренч. Не менее аккуратным выглядит однотонный маникюр, к примеру, в этом сезоне актуален светло-зеленый.
Для тех, кто готов пробовать новое этой весной, тоже есть много интересных нейл-идей. 3D-дизайн, абстракция, голограмма, так называемый черепаховый маникюр, цветочный принт, омбре: выбор приятно впечатляет.
Тренды маникюра весной 2023
Микрофренч
Рисунки от руки
3D-дизайн
Голографический нейл-арт
Ретроэстетика
Светло-зеленые ногти
Абстракция
Минималистические цветы
Омбре
Черепаховый маникюр
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды маникюра приготовило нам лето 2023 года. Если коротко, то яркость – главная тенденция будущего сезона.