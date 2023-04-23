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Черепаховый принт, голограмма и не только: топ-10 трендов маникюра, которые стоит попробовать этой весной (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маникюр – важная часть образа Новость обновлена 23 апреля 2023, 13:12
Маникюр – важная часть образа. Фото Freepik

С помощью маникюра этой весной вы точно поднимите настроение себе и окружающим

Зимние тренды маникюра окончательно ушли, дав место ярким дизайнам и сочным оттенкам в тенденциях нейл-арта весной 2023 года. В моде как классический френ, только микро, так и смелые принты с голограммными покрытиями.

Стоит обратить внимание на десять стильных идей маникюра на эту весну. Об этом пишет Coveteur.

Главный плюс трендов в их разнообразии. Если вы предпочитаете более традиционные покрытия ногтей, то вам подойдет модный этой весной микрофренч. Не менее аккуратным выглядит однотонный маникюр, к примеру, в этом сезоне актуален светло-зеленый.

Для тех, кто готов пробовать новое этой весной, тоже есть много интересных нейл-идей. 3D-дизайн, абстракция, голограмма, так называемый черепаховый маникюр, цветочный принт, омбре: выбор приятно впечатляет.

Тренды маникюра весной 2023

Микрофренч

Французский маникюр

Рисунки от руки

Дизайн маникюра с риснком

3D-дизайн

3D-дизайн маникюра

Голографический нейл-арт

Голографический маникюр

Ретроэстетика

Яркий маникюр

Светло-зеленые ногти

Зеленый маникюр

Абстракция

Дизайн маникюра с абстракцией

Минималистические цветы

Дизайн маникюра с цветами

Омбре

Маникюр омбре

Черепаховый маникюр

Черепаховый маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды маникюра приготовило нам лето 2023 года. Если коротко, то яркость – главная тенденция будущего сезона.

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#Маникюр #Тренды