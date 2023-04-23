Черепаховый принт, голограмма и не только: топ-10 трендов маникюра, которые стоит попробовать этой весной (фото)

С помощью маникюра этой весной вы точно поднимите настроение себе и окружающим

Зимние тренды маникюра окончательно ушли, дав место ярким дизайнам и сочным оттенкам в тенденциях нейл-арта весной 2023 года. В моде как классический френ, только микро, так и смелые принты с голограммными покрытиями.

Стоит обратить внимание на десять стильных идей маникюра на эту весну. Об этом пишет Coveteur.

Главный плюс трендов в их разнообразии. Если вы предпочитаете более традиционные покрытия ногтей, то вам подойдет модный этой весной микрофренч. Не менее аккуратным выглядит однотонный маникюр, к примеру, в этом сезоне актуален светло-зеленый.

Для тех, кто готов пробовать новое этой весной, тоже есть много интересных нейл-идей. 3D-дизайн, абстракция, голограмма, так называемый черепаховый маникюр, цветочный принт, омбре: выбор приятно впечатляет.

Тренды маникюра весной 2023

Микрофренч

Рисунки от руки

3D-дизайн

Голографический нейл-арт

Ретроэстетика

Светло-зеленые ногти

Абстракция

Минималистические цветы

Омбре

Черепаховый маникюр

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тренды маникюра приготовило нам лето 2023 года. Если коротко, то яркость – главная тенденция будущего сезона.