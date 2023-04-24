От ультра мини до макси: какие юбки актуальны в 2023 году (фото)

Продолжая тему трендов 2023 года, давайте поговорим о юбках.

Подобрать юбку на разные типы фигур гораздо легче чем брюки, и этот элемент гардероба всегда входит в тренды новых сезонов. Однако многие девушки отказываются добавлять юбки в свой гардероб. Вполне возможно из-за незнания, как ее правильно выбрать.

Стилист Maryna Fadieieva в своем модном блоге в Инстаграм отмечает, что если разобраться в причинах безюбочных гардеробов, то чаще всего их обладательницы просто не встретили "свою" юбку. Чтобы исправить эту ситуацию, модный эксперт поделилась основными правилами выбора юбок, а также выделила топ-7 трендов 2023 года.

Как правильно выбрать юбку

Прежде всего она должна начинаться и заканчиваться в правильном месте, создавая комплиментарные пропорции. Длина юбки создает горизонталь, которая постоянно расширяет. Поэтому для сбалансированного образа лучше, чтобы юбка заканчивалась в самом тонком месте ваших ног. У каждой из нас свои комлиментарные длины юбок. Зная их, вам будет очень легко ориентироваться, выбирая из всего разнообразия трендов именно то, что идеально подходит вашей фигуре.

Юбки в этом сезоне очень актуальны, при чем самые разные: от ультра мини до макси. Что касается кроя, то он также на любой вкус. Вернулись даже юбки-карандаши и юбки-солнце, которых ну очень долго не было в поле зрения.

Мир моды очень любит эпатаж и провокацию. Ранее "Телеграф" рассказывал о неоднозначных трендах, курсирующих в модном пространстве нашего времени.