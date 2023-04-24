Френч с изюминкой: 12 стильных идей, чтобы освежить французский маникюр (фото)
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Если классика надоела, то необычный дизайн разнообразит любимый французский маникюр
Французский маникюр занимает прочную позицию в классике нейл-арта. Как бы не менялись нейл-тенденции из сезона в сезона, френч остается любимым выбором многих девушек. Но если вдруг традиционный дизайн надоел, есть способ его освежить.
Вместо стандартного френча нейл-мастера предлагают нанести V-образное покрытие на кончики ногтей. Так привычный французский маникюр будет выглядеть свежо и по-новому, пишет instyle.com.
V-образный кончик представляет собой простой вариант классического маникюра 90-х, именно так покрывали цветом верхнюю часть ногтевой пластины в те годы. Альтернатива классическому изогнутому полумесяцу выглядит более острой.
Яркие контрастные сочетания лаков – отличная идея для весеннего маникюра. Но если слишком броский дизайн вам не нравится, можете выбирать спокойные оттенки или же "играть" с матовым и глянцевым покрытиями. Для самых смелых модниц подойдет идея маникюра со стразами вместо лака на кончиках ногтей. К слову, верх френча может быть не однотонным, так что не бойтесь проявлять фантазию.
Идеи французского маникюра с V-образным дизайном
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