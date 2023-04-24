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Френч с изюминкой: 12 стильных идей, чтобы освежить французский маникюр (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Френч может быть нескучным Новость обновлена 24 апреля 2023, 13:23
Френч может быть нескучным. Фото Freepik

Если классика надоела, то необычный дизайн разнообразит любимый французский маникюр

Французский маникюр занимает прочную позицию в классике нейл-арта. Как бы не менялись нейл-тенденции из сезона в сезона, френч остается любимым выбором многих девушек. Но если вдруг традиционный дизайн надоел, есть способ его освежить.

Вместо стандартного френча нейл-мастера предлагают нанести V-образное покрытие на кончики ногтей. Так привычный французский маникюр будет выглядеть свежо и по-новому, пишет instyle.com.

V-образный кончик представляет собой простой вариант классического маникюра 90-х, именно так покрывали цветом верхнюю часть ногтевой пластины в те годы. Альтернатива классическому изогнутому полумесяцу выглядит более острой.

Яркие контрастные сочетания лаков – отличная идея для весеннего маникюра. Но если слишком броский дизайн вам не нравится, можете выбирать спокойные оттенки или же "играть" с матовым и глянцевым покрытиями. Для самых смелых модниц подойдет идея маникюра со стразами вместо лака на кончиках ногтей. К слову, верх френча может быть не однотонным, так что не бойтесь проявлять фантазию.

Идеи французского маникюра с V-образным дизайном

Черно-белый маникюр
Черно-белый контраст
Маникюр со стразами
Стразы вместо лака
Разноцветный маникюр
Разноцветный дизайн
Маникюр на длинные ногти
Яркий маникюр на длинные ногти
Французский маникюр острый
Гламурный выбор
Красный маникюр
Френч по-новому
Французский маникюр
Альтернатива классическому френчу
Розовый маникюр
Прозрачность и розовый - тренды сезона
Маникюр с рисунком
Контрастный, но более сдержанный дизайн
Маникюр на длинные ногти
Суперяркая идея для длинных ногтей
Черный маникюр
Красивое сочетание матовости и глянца
Маникюр с темными кончиками ногтей
Минималистический вариант

Ранее "Телеграф" делился идеями маникюра в красных тонах. Этот цвет никогда не выходит из моды и выгодно подчеркнет ногти любой длины.

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#Маникюр #Французский маникюр