Пять вещей, которые дешевят образ: так вы будете выглядеть безвкусно (фото)

Даже красивую фигуру могут изуродовать ошибки с одеждой, а привлекательные черты лица – неумелый макияж

Бретели бра напоказ, так называемые телесные колготки с блеском, черные брови и белая пудра… Из-за подобных промахов рассыплется любой образ, даже если в нем найдется пара-тройка горячих трендов. Избегайте этого, иначе будет выглядеть дешево и безвкусно.

Стоит обратить внимание на пять ошибок, которые часто допускают в образах. Об этом рассказывает блог о стиле _monkey_fashion_ в Инстаграм.

Ошибка первая: силиконовые бретели

Если вы надеваете вещи с открытой спиной, то продумайте момент с бельем. В таком случае приобретите специальную модель бра без бретелей, к примеру. Силиконовые лямки удешевят даже дорогое платье.

Ошибка вторая: капроновые носки

Если между брюками и обувью виднеются капроновые носки – градус стиля падает до нуля. Стильная альтернатива для таких случаев – специальные носки-следы.

Ошибка третья: капроновые колготки

Блестящие колготки или цвета а-ля автозагар – ужасно портят образ. Выбирайте матовые колготки в тон кожи.

Ошибка четвертая: смятая одежда

Перед тем, как надеть вещь, отутюжьте ее. Даже красивая вещь будет смотреться дешево, если на ней помятости.

Ошибка пятая: плохой макияж

Да-да, макияж является такой же частью образа, как одежда и обувь. Поэтому избегайте слишком темного тона лица и бровей, цвета помады, который вам не подходит. Мэйк должен подчеркивать ваши достоинства, а не искажать их. Не копируйте слепо идеи блогеров-визажистов, а учитывайте свои индивидуальные особенности.

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