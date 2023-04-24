Пять вещей, которые дешевят образ: так вы будете выглядеть безвкусно (фото)
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Даже красивую фигуру могут изуродовать ошибки с одеждой, а привлекательные черты лица – неумелый макияж
Бретели бра напоказ, так называемые телесные колготки с блеском, черные брови и белая пудра… Из-за подобных промахов рассыплется любой образ, даже если в нем найдется пара-тройка горячих трендов. Избегайте этого, иначе будет выглядеть дешево и безвкусно.
Стоит обратить внимание на пять ошибок, которые часто допускают в образах. Об этом рассказывает блог о стиле _monkey_fashion_ в Инстаграм.
Ошибка первая: силиконовые бретели
Если вы надеваете вещи с открытой спиной, то продумайте момент с бельем. В таком случае приобретите специальную модель бра без бретелей, к примеру. Силиконовые лямки удешевят даже дорогое платье.
Ошибка вторая: капроновые носки
Если между брюками и обувью виднеются капроновые носки – градус стиля падает до нуля. Стильная альтернатива для таких случаев – специальные носки-следы.
Ошибка третья: капроновые колготки
Блестящие колготки или цвета а-ля автозагар – ужасно портят образ. Выбирайте матовые колготки в тон кожи.
Ошибка четвертая: смятая одежда
Перед тем, как надеть вещь, отутюжьте ее. Даже красивая вещь будет смотреться дешево, если на ней помятости.
Ошибка пятая: плохой макияж
Да-да, макияж является такой же частью образа, как одежда и обувь. Поэтому избегайте слишком темного тона лица и бровей, цвета помады, который вам не подходит. Мэйк должен подчеркивать ваши достоинства, а не искажать их. Не копируйте слепо идеи блогеров-визажистов, а учитывайте свои индивидуальные особенности.
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