Украшения, которые должна иметь каждая дама в этом сезоне: стилист назвала 6 трендов (фото)

Логотипы, цветы, жемчужины – акцентируем внимание на этих деталях

В свое время известная французская кутюрье Коко Шанель сказала, что модные "украшения – это то, что делает женщину женщиной". И с ней сложно не согласиться даже в современном мире.

Персональный стилист Ната Москаленко назвала шесть украшений весенне-летнего сезона и рассказала, что выбрать в гардероб.

Украшения с логотипами

Сохранят свои позиции в трендах сезона, поэтому смело выбирайте чокер, серьги, кольцо, или брошь.

Украшения в виде цветов

Свежий тренд, который придаст женственности даже мужскому костюму.

Игривые украшения

В стиле hand made из ракушек, бисера, природных материалов украсят отпускной гардероб, или придадут расслабленности городским образам.

Украшения для тела

В виде ремешков, бра и портупей будут роскошно смотреться в образах для особых выходов или даже в паре с купальником.

Самоцветы

Или украшения из необработанных камешков дополнят романтические образы и образы в натуральном стиле.

Жемчужины

Если есть – продолжаем носить, а если нет – самое время приобрести пару сережек или колье.

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