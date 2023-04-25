Украшения, которые должна иметь каждая дама в этом сезоне: стилист назвала 6 трендов (фото)
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Логотипы, цветы, жемчужины – акцентируем внимание на этих деталях
В свое время известная французская кутюрье Коко Шанель сказала, что модные "украшения – это то, что делает женщину женщиной". И с ней сложно не согласиться даже в современном мире.
Персональный стилист Ната Москаленко назвала шесть украшений весенне-летнего сезона и рассказала, что выбрать в гардероб.
Украшения с логотипами
Сохранят свои позиции в трендах сезона, поэтому смело выбирайте чокер, серьги, кольцо, или брошь.
Украшения в виде цветов
Свежий тренд, который придаст женственности даже мужскому костюму.
Игривые украшения
В стиле hand made из ракушек, бисера, природных материалов украсят отпускной гардероб, или придадут расслабленности городским образам.
Украшения для тела
В виде ремешков, бра и портупей будут роскошно смотреться в образах для особых выходов или даже в паре с купальником.
Самоцветы
Или украшения из необработанных камешков дополнят романтические образы и образы в натуральном стиле.
Жемчужины
Если есть – продолжаем носить, а если нет – самое время приобрести пару сережек или колье.
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