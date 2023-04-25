От нюда до аэрографии: топ-5 главных нейл-трендов, которые нас ждут этим летом (фото)

Будущие тенденции сезона подойдут ногтям любой длины и формы

Чем ближе к лету, тем больше появляется ярких оттенков и смелых дизайнов в нейл-тенденциях. Будущие тренды маникюра впечатляют разнообразием. Поэтому довольными останутся и любительницы нюда, и сторонницы фантазийных покрытий.

Стоит обратить внимание на пять трендов маникюра лета 2023. Об этом пишет thezoereport.com.

Пастельные оттенки

Этим летом в моде мягкие пастельные тона: нежно-голубой, лавандовый, лимонный или персиковый. Даже если вы выберете дизайн с несколькими цветами, он не будет смотреться слишком вызывающе. Для баланса наносите прозрачное покрытие, а уже затем добавляйте цветной лак.

Яркая идея маникюра для лета 2023

Необычный дизайн маникюра

Чем больше цветов - тем лучше

Прозрачная основа и любимый цвет - идеальный микс

Блеск

Так называемые хромированные ногти остаются в тренде. Поэтому если хочется сиять в буквальном смысле, остановите свой выбор на блестящем покрытии. И это может быть не только серебристый, а и любой другой оттенок, который вам по душе. Однако наиболее популярен металлический эффект на ногтях.

Металлик остается в трендах

Нюд

Кремовые и приглушенные оттенки розового цвета, по-моему, уже стали классикой нейл-арта. Если вам нравится более натуральный маникюр, то обратите внимание также на молочные оттенки, цвет жевательной резинки и тон а-ля румяна – они суперпопулярны в летнем сезоне 2023.

Ближе к натуральности

Аэрография

Эффект размытия и дымчатообразные разводы на ногтях – тренд будущего лета. Попросите своего нейл-мастера подойти к дизайну маникюра креативно и задействовать аэрограф.

Удачный дизайн маникюра для летней поры

Яркие оттенки

Лето – пора блистательных образов, которые не обойдутся без стильного маникюра. Если коротко, то яркость – главная летняя нейл-тенденция. Кобальтовый, арбузный, желтый, травянистый – не ограничивайте себя в выборе лака для ногтей.

Синий цвет в моде

Хорошая идея для длинный ногтей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что французский маникюр остается базовым среди нейл-тенденций. Тем не менее, одна небольшая деталь поможет освежить традиционный френч.