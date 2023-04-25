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Горошек – вечная классика: пять способов носить гороховый принт стильно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Горошек всегда в моде Новость обновлена 25 апреля 2023, 16:22
Горошек всегда в моде. Фото Freepik

В этом сезоне гороховый принт обрел свежее дыхание

Несмотря на разнообразие весенне-летних трендов, всегда есть вещи, которые не выходят из моды. К подобным можно отнести горошек – этот принт, кажется, всегда будет актуальным. Главное, научитесь правильно вписывать гороховую расцветку в образы.

Как носить горошек стильно? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Инстаграм.

По словам стилистов, горошек был на пике моды в 50-х XX века. Тогда его носили повсюду, в том числе красовались в гороховом принте кинозвезды той эпохи Мерлин Монро и Элизабет Тейлор. Не стоит ограничиваться платьем в горошек, ведь сегодня бренды предлагают уйму вариантов и других изделий как с мелким, так и крупным принтом.

Данный принт, отмечают стилисты, достаточно самодостаточен, поэтому его рекомендуется использовать в минималистических образах. К примеру, обратите внимание на комбинацию с денимом: юбка из денима + блуза с гороховым принтом + оверсайз блейзер или брючный костюм + блуза с гороховым принтом + ковбойские сапоги.

Пять способов стильно носить гороховый принт:

  • Жакет, блейзер или пальто.
  • Юбка.
  • Брюки.
  • Топ.
  • Платье.
Образы с платьями в горошек
Актуальные фасоны платьев в горошек
Образы с платьями в горошек
В моде и крупный, и мелкий принт
Образы с топами в горошек
Топ в горошек - акцент образа
Образы с принтом в горошек
Черно-белое сочетание - вечная классика
Образы с юбками в горошек
Гороховый принт на юбке подойдет всем
Образы с брюками в горошек
На брюках этот принт выглядит необычно

Ранее "Телеграф" рассказывал, как составить образ в стиле минимализм. В вашем гардеробе должно быть всего лишь шесть вещей для этого.

Теги:
#Мода #Стиль #Горошек