Горошек – вечная классика: пять способов носить гороховый принт стильно (фото)
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В этом сезоне гороховый принт обрел свежее дыхание
Несмотря на разнообразие весенне-летних трендов, всегда есть вещи, которые не выходят из моды. К подобным можно отнести горошек – этот принт, кажется, всегда будет актуальным. Главное, научитесь правильно вписывать гороховую расцветку в образы.
Как носить горошек стильно? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Инстаграм.
По словам стилистов, горошек был на пике моды в 50-х XX века. Тогда его носили повсюду, в том числе красовались в гороховом принте кинозвезды той эпохи Мерлин Монро и Элизабет Тейлор. Не стоит ограничиваться платьем в горошек, ведь сегодня бренды предлагают уйму вариантов и других изделий как с мелким, так и крупным принтом.
Данный принт, отмечают стилисты, достаточно самодостаточен, поэтому его рекомендуется использовать в минималистических образах. К примеру, обратите внимание на комбинацию с денимом: юбка из денима + блуза с гороховым принтом + оверсайз блейзер или брючный костюм + блуза с гороховым принтом + ковбойские сапоги.
Пять способов стильно носить гороховый принт:
- Жакет, блейзер или пальто.
- Юбка.
- Брюки.
- Топ.
- Платье.
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