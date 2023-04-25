Горошек – вечная классика: пять способов носить гороховый принт стильно (фото)

В этом сезоне гороховый принт обрел свежее дыхание

Несмотря на разнообразие весенне-летних трендов, всегда есть вещи, которые не выходят из моды. К подобным можно отнести горошек – этот принт, кажется, всегда будет актуальным. Главное, научитесь правильно вписывать гороховую расцветку в образы.

Как носить горошек стильно? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Инстаграм.

По словам стилистов, горошек был на пике моды в 50-х XX века. Тогда его носили повсюду, в том числе красовались в гороховом принте кинозвезды той эпохи Мерлин Монро и Элизабет Тейлор. Не стоит ограничиваться платьем в горошек, ведь сегодня бренды предлагают уйму вариантов и других изделий как с мелким, так и крупным принтом.

Данный принт, отмечают стилисты, достаточно самодостаточен, поэтому его рекомендуется использовать в минималистических образах. К примеру, обратите внимание на комбинацию с денимом: юбка из денима + блуза с гороховым принтом + оверсайз блейзер или брючный костюм + блуза с гороховым принтом + ковбойские сапоги.

Пять способов стильно носить гороховый принт:

Жакет, блейзер или пальто.

Юбка.

Брюки.

Топ.

Платье.

Актуальные фасоны платьев в горошек

В моде и крупный, и мелкий принт

Топ в горошек - акцент образа

Черно-белое сочетание - вечная классика

Гороховый принт на юбке подойдет всем

На брюках этот принт выглядит необычно

Ранее "Телеграф" рассказывал, как составить образ в стиле минимализм. В вашем гардеробе должно быть всего лишь шесть вещей для этого.