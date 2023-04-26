Топ-5 трендовых идей маникюра на весну: пастель, нулевые, хром и не только

Такие дизайны ногтей можно увидеть на мировых звездах

На улице уже пару дней держится плюсовая температура, а значит, пришло время отложить пуховики до осени и открыть сезон стильных пальто и кожанок. А вместе с этим перейти и на более яркий маникюр.

К счастью, стилисты предлагают множество различных интересных дизайнов ногтей, среди которых каждая модница сможет выбрать себе вариант по душе. Сегодня делимся пятью трендовыми идеями, которые будут на пике нейл-дизайна в 2023 году.

Тренды маникюра 2023:

Пастельные тона из года в год становятся главными трендовыми оттенками весеннего маникюра. Нежно-розовые, голубые и лиловые цвета сменяют черный и серый однотон. В этом году стоит присмотреться к пастельному омбре – двум оттенкам и мягкому переходу между ними.

Цветочный принт – еще один крайне популярный дизайн маникюра на весну. Он неизменно поднимает настроение, а еще его можно долго и внимательно разглядывать. Сейчас в тренде минимализм, поэтому, если ты выбираешь цветы, пусть они чередуются с пустым пространством ногтя. Еще один вариант – сделать классический френч, но с "улыбкой", выложенной цветами.

Тренды из нулевых с нами надолго. Поэтому самое время пересмотреть фотографии в старых альбомах и вдохновиться образами того времени. Ну или просто взглянуть на главных поп-див нулевых – Пэрис Хилтон, Линдси Лохан и Николь Ричи. Слово, которое полностью характеризует их стиль, – гламур.

Современное искусство медленно, но верно покоряет новые горизонты. И вот очередь добралась до маникюра. Граффити, креативные надписи, нестандартные текстуры, геометрические и сюрреалистические принты – времени идеальнее, чем весна, для такого дизайна быть не может. Чем вдохновляться? Конечно, работами современных художников и стрит-артом.

Хромированный маникюр – один из главных трендов прямо сейчас. И на его популярность во многом повлиял сериал "Эйфория". Но если зеркальные ногти для тебя – это слишком, присмотрись к другому трендовому варианту – "глазированному" маникюру в стиле Хейли Бибер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что французский маникюр остается базовым среди нейл-тенденций. Тем не менее, одна небольшая деталь поможет освежить традиционный френч.