Необычные ручки, 90-е и не только: топ-5 стильных сумок, которые украсят любой образ (фото)
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Без актуальных аксессуаров ваш аутфит будет неполноценным
Стильный образ зависит от множества деталей, в том числе подбора украшений и актуальной модели сумки. Современная сумка может быть не только функциональной вещью, а и красивой, даже стать главным акцентом лука.
Какие сумки в моде в 2023 году? Стоит обратить внимание на пять вариантов, пишет блог о стиле mode.vise в Instagram.
Одна из актуальных моделей в этом сезоне – Hobo. По словам стилистов, это достаточно мягкая и вместительная сумка. Не менее функциональным вариантом послужит сумка прямоугольного силуэта в стиле 90-х. Эстетика тех лет вернулась в моду и пока еще не сбавляет позиций. Кроме того, популярным все еще остается металлик, поэтому сумка с металлическим финишем – отличный выбор.
Наряду с этим стилисты рекомендуют присмотреться к еще двум моделям: сумка треугольной формы и сумка с оригинальной ручкой. Подобные аксессуары могут завершить образ или добавить в него изюминку.
Модные сумки 2023
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