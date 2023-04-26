Необычные ручки, 90-е и не только: топ-5 стильных сумок, которые украсят любой образ (фото)

Без актуальных аксессуаров ваш аутфит будет неполноценным

Стильный образ зависит от множества деталей, в том числе подбора украшений и актуальной модели сумки. Современная сумка может быть не только функциональной вещью, а и красивой, даже стать главным акцентом лука.

Какие сумки в моде в 2023 году? Стоит обратить внимание на пять вариантов, пишет блог о стиле mode.vise в Instagram.

Одна из актуальных моделей в этом сезоне – Hobo. По словам стилистов, это достаточно мягкая и вместительная сумка. Не менее функциональным вариантом послужит сумка прямоугольного силуэта в стиле 90-х. Эстетика тех лет вернулась в моду и пока еще не сбавляет позиций. Кроме того, популярным все еще остается металлик, поэтому сумка с металлическим финишем – отличный выбор.

Наряду с этим стилисты рекомендуют присмотреться к еще двум моделям: сумка треугольной формы и сумка с оригинальной ручкой. Подобные аксессуары могут завершить образ или добавить в него изюминку.

Модные сумки 2023

90-е снова в моде

Сумка станет акцентом образа

Металлик все еще актуален

Удобная и стильная модель сумки

Необычная форма сумки украсит ваш аутфит

Блестящая сумка впишется как повседневный, так и в праздничный лук

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