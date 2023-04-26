С пиджаками, джинсами и не только: как составить стильный образ с бейсболкой (фото)

С помощью головного убора ваш образ будет завершенным

При составлении образа играет роль каждая деталь, включая всевозможные украшения и головные уборы. Бейсболка – частый атрибут гардероба, который давно вышел за рамки спортивного стиля. Весной и летом с кепкой можно составить уйму красивых образов.

Какие бейсболки в моде и как вписать кепку в аутфит? Подробнее об этом рассказала украинская стилистка Яна Платонова в Инстаграм.

Так, стилистка отмечает, что бейсболки – вещь, которая никогда не выходит из моды. Так что если кепка вписывается в ваш гардероб и индивидуальный стиль, не отказывайте себе в покупке. По словам модной экспертки, бейсболки гармонично вписываются не только в спортивный стиль, а и casual, smart casual и даже минимализм.

"Многие не знают, что существуют разные виды бейсболок, отличия могут быть в "куполе" аксессуара, наличии/отсутствии задней застежки, вида козырька и т.п. Вид бейсболки влияет на посадку, поэтому если вы однажды примеряли кепку и вам показалось, что этот аксессуар не для вас, возможно, вы просто не нашли свою модель", — дала несколько советов Платонова.

Стильные образы с бейсболками

Хоть со штанами, хоть с юбкой

Необязательно спортивный стиль

Уютные образы

Стильные весенние аутфиты с бейсболкой

Под джинсы и брюки - идеально

Кепка может стать акцентом образа

Отлично выглядит даже с пальто

Главное, найти свою модель бейсболки

Расслабленные образы с бейсболкой

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