Мастер маникюра назвала три самые "уродливые" дизайна, от которых нужно отказаться раз и навсегда (фото, видео)

"Утиные ногти" получили название из-за своей формы

С наступлением весеннего тепла многим часто хочется неординарных изменений во внешности, в частности модницы выступают только "за" эксперименты с маникюром. Однако не все они могут быть удачными. Кроме того, есть такие актуальные тренды маникюра, от которых тошнит даже опытных мастеров нейл-арта.

Так, мастер маникюра и TikTok-блогер Nails by Кристен заявила, что она совсем не в восторге от глубокого френча, ногтей в форме губной помады и "утиных ногтей". Эксперт опубликовала в сети короткий ролик, в котором показала три самых "уродливых", по ее словам, дизайна ногтей.

"Эти ногти – не то", – подписала видео мастер. Именно дизайн "утиных ногтей" Кристен назвала "таким уродливым".

Глубокий френч

Ногти в форме губной помады

"Утиные ногти"

В этом году в трендах модного маникюра находится цветочный дизайн. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.

Ранее "Телеграф" писал о весенних трендах маникюра в 2023 году. В категории "теплого нейл-арта" — сиреневый, томатно-красный и фисташковый цвета.