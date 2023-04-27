Кожа всегда в моде: четыре способа составить стильный образ с кожаными вещами (фото)
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С помощью кожаных акцентов ваш образ будет более дерзким и выразительным
Многие материалы и принты, как например горошек, никогда не выходят из моды. Кожаные вещи давно перешли в разряд вечных трендов. Сейчас бренды предлагают много красивых вариантов одежды из кожи, начиная от курток и пиджаков и заканчивая платьями и юбками.
Как составить стильный образ с кожаной вещью? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле _monkey_fashion_ в Instagram.
Весной можно носить не только куртки и тренчи из натуральной или искусственной кожи. Дизайнеры в этом сезоне порадовали разнообразием других кожаных изделий. Всего один атрибут гардероба из кожи, к примеру, брюк, могут "сделать" аутфит.
Стилисты считают кожу вечным трендом. Этот материал отлично держит форму, поэтому поможет создать правильный силуэт. Вы можете использовать одну вещь из кожи в аутфите или же создать эффектный тотал лук.
В свой гардероб в этом сезоне стоит добавить как минимум четыре вещи из кожи, а именно:
- юбка миди;
- шорты;
- брюки;
- рубашка.
Стильные образы с кожаными вещами
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