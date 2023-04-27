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Кожа всегда в моде: четыре способа составить стильный образ с кожаными вещами (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Кожа – вечный тренд
Кожа – вечный тренд. Фото Freepik

С помощью кожаных акцентов ваш образ будет более дерзким и выразительным

Многие материалы и принты, как например горошек, никогда не выходят из моды. Кожаные вещи давно перешли в разряд вечных трендов. Сейчас бренды предлагают много красивых вариантов одежды из кожи, начиная от курток и пиджаков и заканчивая платьями и юбками.

Как составить стильный образ с кожаной вещью? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле _monkey_fashion_ в Instagram.

Весной можно носить не только куртки и тренчи из натуральной или искусственной кожи. Дизайнеры в этом сезоне порадовали разнообразием других кожаных изделий. Всего один атрибут гардероба из кожи, к примеру, брюк, могут "сделать" аутфит.

Стилисты считают кожу вечным трендом. Этот материал отлично держит форму, поэтому поможет создать правильный силуэт. Вы можете использовать одну вещь из кожи в аутфите или же создать эффектный тотал лук.

В свой гардероб в этом сезоне стоит добавить как минимум четыре вещи из кожи, а именно:

  • юбка миди;
  • шорты;
  • брюки;
  • рубашка.

Стильные образы с кожаными вещами

Образы с кожаными брюками
Образы с кожаными брюками
Образы с кожаными рубашками
Образы с кожаными рубашками
Образы с кожаными юбками
Образы с кожаными юбками
Образы с кожаными шортами
Образы с кожаными шортами

Ранее "Телеграф" рассказывал, от какой одежды в гардеробе давно пора избавиться. Стилист назвала частые ошибки, которые делают ваш образ дешевым. А еще мы писали о самых модных украшениях в 2023 году, которые украсят любой наряд.

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#Мода #Кожа #Стиль