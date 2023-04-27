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Какая сумка самая популярная среди модных инфлюансеров: стильные образы с аксессуаром для вдохновения (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сумка-хобо от Miu Miu – одна из самых популярных моделей
Сумка-хобо от Miu Miu – одна из самых популярных моделей. Фото Getty Images

Количество весенних луков с ней действительно поражает

Фаворитом среди многих аксессуаров во все времена была и остается женская сумочка. Хорошо, когда сумка универсальная – есть такие модели, подходящие под любой образ, особенно этой весной.

Как пишет ELLE Ukraine, сумка-хобо – одна из самых популярных моделей бренда среди модных инфлюансеров этого сезона и 2023 года. Особой популярностью пользуется аксессуар от модного бренда Miu Miu. То ли рекламная кампания, то ли весенние яркие цвета покорили главных мировых фешионистов — неизвестно. Однако количество весенних образов с ней действительно впечатляет.

С чем носить сумку-хобо весной 2023: стильные идеи образов на каждый день

сумка хобо миу миу
сумка хобо миу миу
сумка хобо миу миу
сумка хобо миу миу
сумка хобо миу миу
сумка хобо миу миу
сумка хобо миу миу
сумка хобо миу миу
сумка хобо миу миу

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#Мода #Сумки #Тренды