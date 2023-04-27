Какая сумка самая популярная среди модных инфлюансеров: стильные образы с аксессуаром для вдохновения (фото)

Количество весенних луков с ней действительно поражает

Фаворитом среди многих аксессуаров во все времена была и остается женская сумочка. Хорошо, когда сумка универсальная – есть такие модели, подходящие под любой образ, особенно этой весной.

Как пишет ELLE Ukraine, сумка-хобо – одна из самых популярных моделей бренда среди модных инфлюансеров этого сезона и 2023 года. Особой популярностью пользуется аксессуар от модного бренда Miu Miu. То ли рекламная кампания, то ли весенние яркие цвета покорили главных мировых фешионистов — неизвестно. Однако количество весенних образов с ней действительно впечатляет.

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