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Пастельные оттенки – тренд весны: четыре цвета, которые освежат любой образ (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Добавьте красок в свой образ
Добавьте красок в свой образ. Фото pexels.com

На улице уже совсем тепло, поэтому смело выгуливайте красивые аутфиты в трендовых пастельных тонах

Чтобы составить красивый образ, важно продумать его цветовую схему. С каждым сезоном в моду входят новые цвета. Весна 2023 года стала пиком для разнообразия пастельных оттенков.

Какие цвета в моде в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.

По словам стилистки, в последних коллекциях дизайнеров преобладает палитра пастельных и бледных оттенков. Самые трендовые этой весной четыре: пастельный голубой, желтый (лимонный), мятный и розовый оттенки. Они же останутся актуальными и летом 2023 года.

Стилист озвучила важный совет: чтобы придать вашему образу особую свежесть, так сказать подсветить лицо, надевайте одежду в вышеназванных оттенках в портретной зоне. К примеру, это может быть блуза, футболка, лонгслив, джемпер, свитер, кардиган или блейзер.

Стильные образы на весну 2023

  • Желтый цвет
Образы в желтом цвете
Стильные весенние образы
Образы в желтом цвете
Легко и воздушно
  • Розовый цвет
Образы в розовом цвете
Приглушенный розовой - отличный выбор
Образы в розовом цвете
Тотал деним лук - тренд сезона
  • Мятный цвет
Образы в мятном цвете
Такой же красивый, как сама весна, цвет
Образы в мятном цвете
Зеленые оттенки идеальны для весенних аутфитов
  • Голубой цвет
Образы в голубом цвете
Инфлюенсерам уже полюбился этот оттенок
Образы в голубом цвете
Этот цвет освежит портретную зону

Ранее "Телеграф" рассказывал, как составить стильный образ с кожаными брюками, юбками, рубашками или шортами. А еще мы писали, с какими вещами сочетать бейсболку – трендовый убор 2023 года.

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#Мода #Стиль #Цвета