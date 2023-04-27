Пастельные оттенки – тренд весны: четыре цвета, которые освежат любой образ (фото)

На улице уже совсем тепло, поэтому смело выгуливайте красивые аутфиты в трендовых пастельных тонах

Чтобы составить красивый образ, важно продумать его цветовую схему. С каждым сезоном в моду входят новые цвета. Весна 2023 года стала пиком для разнообразия пастельных оттенков.

Какие цвета в моде в 2023 году? Подробнее об этом рассказывает блог о стиле mode.vise в Instagram.

По словам стилистки, в последних коллекциях дизайнеров преобладает палитра пастельных и бледных оттенков. Самые трендовые этой весной четыре: пастельный голубой, желтый (лимонный), мятный и розовый оттенки. Они же останутся актуальными и летом 2023 года.

Стилист озвучила важный совет: чтобы придать вашему образу особую свежесть, так сказать подсветить лицо, надевайте одежду в вышеназванных оттенках в портретной зоне. К примеру, это может быть блуза, футболка, лонгслив, джемпер, свитер, кардиган или блейзер.

Стильные образы на весну 2023

Желтый цвет

Стильные весенние образы

Легко и воздушно

Розовый цвет

Приглушенный розовой - отличный выбор

Тотал деним лук - тренд сезона

Мятный цвет

Такой же красивый, как сама весна, цвет

Зеленые оттенки идеальны для весенних аутфитов

Голубой цвет

Инфлюенсерам уже полюбился этот оттенок

Этот цвет освежит портретную зону

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