Идеальный маникюр для невесты: нежнейшие дизайны ногтей, которые можно сделать на свадьбу в 2023 году (фото)

Свадебный маникюр в 2023 году предлагает множество стилей и идей

Свадьба – это очень важное событие в жизни каждой девушки, и в этот день она должна выглядеть на все 100. Неудивительно, что образ к торжеству продумывается заранее и до самых мелочей. Учтено должно быть все – от платья и туфель до дизайна ногтей.

Любая невеста хочет, чтобы в этот праздник ее ручки выглядели идеально, ведь они также будут под прицелом фотокамер и взглядов гостей на церемонии. Ну и куда же без милых фото рук с кольцами, поэтому маникюр должен быть идеальным.

Поскольку как раз весной начинается активный свадебный сезон, делимся с вами подборкой идей свадебного дизайна ногтей. Это может быть обычный френч, или с "добавками" в виде страз, стемпинга, фольги и т.д, дизайны со втиркой, мраморные, нюд или маникюр в пастельных тонах. Вариантов невероятно много.

Идеи свадебного маникюра 2023

Ранее "Телеграф" делился идеями маникюра в красных тонах. Этот цвет никогда не выходит из моды и выгодно подчеркнет ногти любой длины.