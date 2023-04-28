С чем носить тренд сезона 2023: формулы весенних образов с трикотажным платьем (фото)
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Трикотажное макси-платье с бомбером выглядит очень стильно в дневных и вечерних образах
Бесспорный тренд сезона – трикотажные платья. Но, как мы уже хорошо знаем, главное не вещь, а стилизация, потому что даже классную вещь можно испортить неудачным сочетанием.
Трикотажные платья выглядят прекрасно в дневных образах и хорошо подойдут для ужина с друзьями или похода в театр. Персональный стилист Ната Москаленко предлагает в фотоподборке актуальные формулы луков с этим предметом гардероба этой весной.
Тренч + трикотажное миди платье + каблуки
Трикотажное мини-платье по фигуре + оверсайз жакет + каблуки/низкий ход
Трикотажное макси-платье + бомбер + каблуки/низкий ход
Трикотажное миди платье + жакет + кеды/лоферы/балетки
Трикотажное платье + трикотажный джемпер, накинутый на плечи + низкий ход
Трикотажное макси-платье + объемная куртка/рубашка из денима + каблуки/низкий ход
Ранее мы рассматривали тренды "теплых" сезонов. Персональный стилист назвала шесть модных трендов в 2023 году и рассказала, как и с чем их носить, чтобы было стильно и актуально.
Также "Телеграф" писал о шести трендовых украшениях весенне-летнего сезона. Логотипы, цветы, жемчужины – акцентируем на этих деталях.