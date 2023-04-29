Как стильно носить цветные колготки: 3 правила грамотной стилизации в образе (фото)

Цветные колготки можно соединить с верхом того же оттенка

Не самый простой элемент для стилизации повседневных образов — цветные колготки. Их часто используют на съемках или для стритстайл-фото, а вот классно имплементировать их в every day луки – задача со звёздочкой.

Есть основные правила стайлинга цветных колготок, рассказывают в блоге о моде MODEISME. Главные правила стилизации цветных колготок в образе:

Вы можете сделать их ярким акцентом в образе. Одежда остается нейтральных цветов, а всё внимание именно на колготки. Соедините их с верхом того же оттенка. Это поможет удлинить силуэт, а все остальные детали будет проще выбрать. Самое интересное правило: сочетайте цветные колготки с такого же цвета обувью. Невероятная длина ног будет обеспечена!

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