Придадут маникюру дешевый вид: каких рисунков на ногтях следует избегать (фото)

Такие дизайны уже давно устарели

Маникюр — это важная составляющая образа каждой девушки, поэтому за своими ноготками нужно ухаживать. К счастью, выбор дизайнов ногтей достаточно много, поэтому каждая найдет что-то для себя. Однако не стоит забывать и о том, что существует и много антитрендов.

Мастера маникюра советуют не переусердствовать с дизайнами, пишет santeplus. Есть как минимум три вида маникюра, которые удешевляют ваш образ. Помните — красивый маникюр должен оставаться шикарным и элегантным.

Антитренды маникюра 2023

Слишком яркие цвета на ногтях с узорами — избегайте кислотных или флуоресцентных тонов, которые придадут вашему маникюру дешевый вид.

Избыток блесток и страз — уместно только если вы идете в клуб.

Украшения с цветами ручной работы — очень старомодный дизайн.

Ранее "Телеграф" делился идеями маникюра в красных тонах. Этот цвет никогда не выходит из моды и выгодно подчеркнет ногти любой длины.