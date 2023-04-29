Придадут маникюру дешевый вид: каких рисунков на ногтях следует избегать (фото)
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Такие дизайны уже давно устарели
Маникюр — это важная составляющая образа каждой девушки, поэтому за своими ноготками нужно ухаживать. К счастью, выбор дизайнов ногтей достаточно много, поэтому каждая найдет что-то для себя. Однако не стоит забывать и о том, что существует и много антитрендов.
Мастера маникюра советуют не переусердствовать с дизайнами, пишет santeplus. Есть как минимум три вида маникюра, которые удешевляют ваш образ. Помните — красивый маникюр должен оставаться шикарным и элегантным.
Антитренды маникюра 2023
- Слишком яркие цвета на ногтях с узорами — избегайте кислотных или флуоресцентных тонов, которые придадут вашему маникюру дешевый вид.
- Избыток блесток и страз — уместно только если вы идете в клуб.
- Украшения с цветами ручной работы — очень старомодный дизайн.
Ранее "Телеграф" делился идеями маникюра в красных тонах. Этот цвет никогда не выходит из моды и выгодно подчеркнет ногти любой длины.