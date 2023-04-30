Если обычный френч надоел: 10 креативных идей французского маникюра, которые на пике трендов этой весной (фото)

Французский маникюр разнообразят необычный дизайн и яркий цвет

В нейл-тенденциях французский маникюр занимает почетное место вне зависимости от трендов и сезонов. Он давно стал базой для многих модниц. Вместе с тем, нейл-мастера охотно отходят от классических форм и цветов, чтобы освежить френч.

Если вам надоел стандартный французский маникюр, то есть много идей для дизайна, которые его разнообразят. Об этом пишет glamour.com.

Так, французский маникюр был изобретен в 1975 году Джеффом Пинком, тогдашним генеральным директором бренда по уходу за ногтями Orly International. По задумке, френч должен был стать альтернативой популярным красным голливудским лакам, которая выглядела бы более натурально.

Сегодня необязательно следовать стандартной формуле бело-телесного сочетания. Смело выбирайте красочные и нестандартные дизайны французского маникюра. Рисунки, наклейки и стразы могут украшать ваши ногти с френч-маникюром, а кончики ногтей часто покрывают цветным, а не белым тоном.

Стильные идеи французского маникюра на весну 2023

Яркая альтернатива френчу

Вместо белых кончиков - цветные

Цветы - весенний нейл-тренд

Такой дизайн освежит привычный френч

Трендовые оттенки этой весны

Креативная идея французского маникюра

Контраст и блеск - стильный микс

Шахматы - удачный нейл-принт

V-образное покрытие тоже в моде

Анималистический принты очень популярны в этом сезоне

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дизайны маникюра дешевят ваши ногти, так как являются антитрендами. А также мы писали, какие тренды маникюра ожидают нас летом 2023 года.