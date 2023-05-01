Именно то, что нужно на теплую весну и лето: топ-6 горячих трендов обуви (фото)

Тренды обуви в 2023 достаточно разнообразны

На календаре уже май, и хотя пока погода нас особо солнышком не радует, все равно пора подумать об обуви на теплую весну и лето. Отметим, что тренды обуви в 2023 году достаточно разнообразны.

Стилист Мирослава Грицак в своем модном блоге в Инстаграм поделилась подборкой из топ-6 горячих обувных трендов 2023 года на весну и лето. Обязательно обратите внимание на эти модели и добавьте их в свой гардероб.

Тренды обуви 2023 на весну и лето

Слингбеки — это обувь с закрытым передом и открытой пяткой. Идеальные в прохладные летние дни.

Балетки с острым мысом — это не значит, что балетки с квадратным или круглым мысом неактуальны, однако "более горячим" трендом являются модели с острым носком.

Босоножки/вьетнамки с гетрами.

Структурированные лоферы — на вершине популярности наиболее массивные, структурированные лоферы.

Вьетнамки — популярными будут не только шлепанцы на низком, но и босоножки-вьетнамками на каблуке или танкетке.

Kitten heels с острым мысом - очень популярны своим изяществом и удобством, а острый мыс не только тренд, но и хороший инструмент по вытягиванию силуэта.

Ранее украинский модельер Андре Тан рассказал о главных трендах обуви весны-лета 2023 года. Эксперт назвал шесть пар, которые обязательно подчеркнут ваши ножки.