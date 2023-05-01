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Модный маникюр 2023 на короткие ногти: стильные идеи на любой вкус (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Стильные дизайны ногтей 2023 Новость обновлена 01 мая 2023, 12:20
Стильные дизайны ногтей 2023. Фото pexels.com

Короткие ногти тоже могут выглядеть шикарно и стильно

Попрощайтесь с длинными, неудобными и иногда даже эксцентричными ногтями. 2023 год знаменует собой возвращение коротких и сдержанных ногтей. Уступите место разбавленному, минималистскому и нежному маникюру для более естественного эффекта.

Как сообщает santeplus, нейл-арт отдает почетное место изысканным или мраморным рисункам, дополненным пастельной цветовой палитрой или теплыми тонами с небольшим оттенком блеска. Какие дизайны в тренде в 2023 году — смотрите далее.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023

  • Нюдовые ногти

Сделайте ставку на лаконичный бежевый, одновременно простой и элегантный, который гармонично сочетается со всеми формами ногтей.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - нюд
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - нюд
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - нюд
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - нюд
  • Эффект фольги

Нейл-арт с фольгой стал хитом сезона. И это неудивительно, поскольку он придает вашим ногтям сияние. Вы можете носить его с любым цветом.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - фольга
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - фольга
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - фольга
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - фольга
  • Французский маникюр

Эта тенденция актуальна как никогда: эта техника сильно изменилась и теперь предлагает множество возможностей. Можете остаться верными оригинальной модели, а можете выбрать более яркие идеи.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - френч
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - френч
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - френч
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - френч
  • Паутинка на кончиках пальцев

Дополнить такой дизайн можно хорошо прорисованными линиями, небольшими цветными пятнами или даже скрупулезным геометрическим узором.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - паутинка
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - паутинка
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - паутинка
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - паутинка
  • Мраморный эффект

Еще один главный тренд года: "нейл-арт с эффектом мрамора". Он просто состоит в воспроизведении рисунка мрамора на ваших ногтях.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - мрамор
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - мрамор
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - мрамор
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - мрамор
  • В стиле "перепелиные яйца"

Маникюр "перепелиное яйцо" — это когда на лаке есть мелкие крапчатые горошины. И это очень красивый эффект, особенно если избегать тотального образа. Достаточно накрасить всего несколько ногтей, чтобы произвести фурор.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - перепелиное яйцо
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - перепелиное яйцо
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - перепелиное яйцо
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - перепелиное яйцо
  • Акварельный холст

Все большее распространение набирает понятие "акварель". Слегка цветочные или радужные вариации сделают ваши руки очень нежными.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - акварель
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - акварель
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - акварель
Трендовый маникюр на короткие ногти 2023 - акварель

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дизайны маникюра дешевят ваши ногти, так как являются антитрендами. А также мы писали, какие тренды маникюра ожидают нас летом 2023 года.

Теги:
#Мода #Ногти #Маникюр #Женская мода