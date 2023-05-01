Модный маникюр 2023 на короткие ногти: стильные идеи на любой вкус (фото)

Короткие ногти тоже могут выглядеть шикарно и стильно

Попрощайтесь с длинными, неудобными и иногда даже эксцентричными ногтями. 2023 год знаменует собой возвращение коротких и сдержанных ногтей. Уступите место разбавленному, минималистскому и нежному маникюру для более естественного эффекта.

Как сообщает santeplus, нейл-арт отдает почетное место изысканным или мраморным рисункам, дополненным пастельной цветовой палитрой или теплыми тонами с небольшим оттенком блеска. Какие дизайны в тренде в 2023 году — смотрите далее.

Трендовый маникюр на короткие ногти 2023

Нюдовые ногти

Сделайте ставку на лаконичный бежевый, одновременно простой и элегантный, который гармонично сочетается со всеми формами ногтей.

Эффект фольги

Нейл-арт с фольгой стал хитом сезона. И это неудивительно, поскольку он придает вашим ногтям сияние. Вы можете носить его с любым цветом.

Французский маникюр

Эта тенденция актуальна как никогда: эта техника сильно изменилась и теперь предлагает множество возможностей. Можете остаться верными оригинальной модели, а можете выбрать более яркие идеи.

Паутинка на кончиках пальцев

Дополнить такой дизайн можно хорошо прорисованными линиями, небольшими цветными пятнами или даже скрупулезным геометрическим узором.

Мраморный эффект

Еще один главный тренд года: "нейл-арт с эффектом мрамора". Он просто состоит в воспроизведении рисунка мрамора на ваших ногтях.

В стиле "перепелиные яйца"

Маникюр "перепелиное яйцо" — это когда на лаке есть мелкие крапчатые горошины. И это очень красивый эффект, особенно если избегать тотального образа. Достаточно накрасить всего несколько ногтей, чтобы произвести фурор.

Акварельный холст

Все большее распространение набирает понятие "акварель". Слегка цветочные или радужные вариации сделают ваши руки очень нежными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дизайны маникюра дешевят ваши ногти, так как являются антитрендами. А также мы писали, какие тренды маникюра ожидают нас летом 2023 года.