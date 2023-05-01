Незаменимая вещь для весны: топ-7 стильных кожаных курток, с которыми можно создать безупречный образ (фото)

От приталенного жакета до трендового бомбера – вариации кожаных курток в этом сезоне впечатляют

Погода еще не обещает летнего тепла, так что можно продолжать составлять образы с кожаной курткой – обязательным элементом весеннего гардероба. Особенно удачно эта вещь годится для многослойных аутфитов.

Какие кожаные куртки в моде весной 2023 года? Стоит обратить внимание на семь тенденций, рассказывает стилистка stylist.inna в Инстаграм.

В топе трендовых курток из (эко)кожи в сезоне весна-2023 оказались:

прямые;

полуприталенные;

с акцентными плечами;

оверсайз;

укороченные

в винтажном стиле

бомберы

Стилист рекомендует в зависимости от стиля и предпочтений выбирать свою модель. Если вам не нравятся обычные куртки, то стоит присмотреться к (эко)кожаным жакетам, которые сделают ваш образ более собранным.

Примеры стильных образов с кожаной курткой на весну

Красивые образы на весну

Косуха - обязательный атрибут весеннего гардероба

Укороченные модели - тренд

Многослойность - хороший стилистический прием

Селебритиз активно составляют образы с косухами

Куртка и юбка макси - удачная формула образа

С мини косуха сочетается не менее эффектно

Тотал лук в коже - стильный выбор

Оверсайз остается актуальным

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими вещами сочетать трендовый элемент сезона – трикотажное платье, чтобы создать актуальный образ. А еще мы писали о главный цветах весны 2023 года. На пике тенденций оказались пастельные оттенки, которые освежат любой наряд.