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Незаменимая вещь для весны: топ-7 стильных кожаных курток, с которыми можно создать безупречный образ (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без куртки-косухи невозможно представить весенний гардероб Новость обновлена 01 мая 2023, 19:10
Без куртки-косухи невозможно представить весенний гардероб. Фото Freepik

От приталенного жакета до трендового бомбера – вариации кожаных курток в этом сезоне впечатляют

Погода еще не обещает летнего тепла, так что можно продолжать составлять образы с кожаной курткой – обязательным элементом весеннего гардероба. Особенно удачно эта вещь годится для многослойных аутфитов.

Какие кожаные куртки в моде весной 2023 года? Стоит обратить внимание на семь тенденций, рассказывает стилистка stylist.inna в Инстаграм.

В топе трендовых курток из (эко)кожи в сезоне весна-2023 оказались:

  • прямые;
  • полуприталенные;
  • с акцентными плечами;
  • оверсайз;
  • укороченные
  • в винтажном стиле
  • бомберы

Стилист рекомендует в зависимости от стиля и предпочтений выбирать свою модель. Если вам не нравятся обычные куртки, то стоит присмотреться к (эко)кожаным жакетам, которые сделают ваш образ более собранным.

Примеры стильных образов с кожаной курткой на весну

Стильные образы с кожаной курткой
Красивые образы на весну
Стильные образы с кожаной курткой
Косуха - обязательный атрибут весеннего гардероба
Стильные образы с кожаной курткой
Укороченные модели - тренд
Стильные образы с кожаной курткой
Многослойность - хороший стилистический прием
Стильные образы с кожаной курткой
Селебритиз активно составляют образы с косухами
Стильные образы с кожаной курткой
Куртка и юбка макси - удачная формула образа
Стильные образы с кожаной курткой
С мини косуха сочетается не менее эффектно
Стильные образы с кожаной курткой
Тотал лук в коже - стильный выбор
Стильные образы с кожаной курткой
Оверсайз остается актуальным

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими вещами сочетать трендовый элемент сезона – трикотажное платье, чтобы создать актуальный образ. А еще мы писали о главный цветах весны 2023 года. На пике тенденций оказались пастельные оттенки, которые освежат любой наряд.

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#Мода #Стиль