Незаменимая вещь для весны: топ-7 стильных кожаных курток, с которыми можно создать безупречный образ (фото)
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От приталенного жакета до трендового бомбера – вариации кожаных курток в этом сезоне впечатляют
Погода еще не обещает летнего тепла, так что можно продолжать составлять образы с кожаной курткой – обязательным элементом весеннего гардероба. Особенно удачно эта вещь годится для многослойных аутфитов.
Какие кожаные куртки в моде весной 2023 года? Стоит обратить внимание на семь тенденций, рассказывает стилистка stylist.inna в Инстаграм.
В топе трендовых курток из (эко)кожи в сезоне весна-2023 оказались:
- прямые;
- полуприталенные;
- с акцентными плечами;
- оверсайз;
- укороченные
- в винтажном стиле
- бомберы
Стилист рекомендует в зависимости от стиля и предпочтений выбирать свою модель. Если вам не нравятся обычные куртки, то стоит присмотреться к (эко)кожаным жакетам, которые сделают ваш образ более собранным.
Примеры стильных образов с кожаной курткой на весну
Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими вещами сочетать трендовый элемент сезона – трикотажное платье, чтобы создать актуальный образ. А еще мы писали о главный цветах весны 2023 года. На пике тенденций оказались пастельные оттенки, которые освежат любой наряд.