Сделают ваш маникюр оригинальной деталью образа: самые красивые и трендовые цвета лака для ногтей на весну и лето 2023 (фото)

С этими смелыми оттенками вы будете идти в ногу со временем!

Весна и лето всегда приносит с собой краски и солнце, и эти сезоны приносят с собой красочные, оригинальные и веселые цвета и оттенки в вещах, которые также должны быть и на ваших ноготках. Эти цвета и оттенки сделают ваш маникюр оригинальной деталью вашего образа.

Мода больше склоняется к пастельным тонам, но также и к нюдовым, которые снова зарекомендовали себя как обязательные в этом году, пишет santeplus. Какой дизайн ногтей и какие оттенки лаков в тренде в 2023 году — читайте далее.

Тренды маникюра на весну и лето 2023

Розовое золото

Этот жизнерадостный цвет также можно украсить пайетками , которые придадут ему праздничный и дерзкий оттенок.

Нюдовый персик

Этот лак идеален для тех, кто хочет придать своим ногтям нотку весны, оставаясь классикой. Этот гибрид персикового и кораллового цветов обязательно должен быть в вашем маникюрном "гардеробе".

Сиреневый

Сиреневый — это пастельный цвет , который приносит радость в это время года.

Маникюр с розовым лаком

Этот оттенок отлично подойдет тем, кто хочет сочетать женственность и элегантность.

Бледно-розовый цвет

Он идеально подходит для светлых тонов кожи.

Нюдовый бежевый

Нюдовый беж находит свое место в любое время года. И не зря, ведь он адаптируется ко всем нарядам. Этот оттенок особенно подходит для темной кожи.

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