Сделают ваш маникюр оригинальной деталью образа: самые красивые и трендовые цвета лака для ногтей на весну и лето 2023 (фото)
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С этими смелыми оттенками вы будете идти в ногу со временем!
Весна и лето всегда приносит с собой краски и солнце, и эти сезоны приносят с собой красочные, оригинальные и веселые цвета и оттенки в вещах, которые также должны быть и на ваших ноготках. Эти цвета и оттенки сделают ваш маникюр оригинальной деталью вашего образа.
Мода больше склоняется к пастельным тонам, но также и к нюдовым, которые снова зарекомендовали себя как обязательные в этом году, пишет santeplus. Какой дизайн ногтей и какие оттенки лаков в тренде в 2023 году — читайте далее.
Тренды маникюра на весну и лето 2023
- Розовое золото
Этот жизнерадостный цвет также можно украсить пайетками , которые придадут ему праздничный и дерзкий оттенок.
- Нюдовый персик
Этот лак идеален для тех, кто хочет придать своим ногтям нотку весны, оставаясь классикой. Этот гибрид персикового и кораллового цветов обязательно должен быть в вашем маникюрном "гардеробе".
- Сиреневый
Сиреневый — это пастельный цвет , который приносит радость в это время года.
- Маникюр с розовым лаком
Этот оттенок отлично подойдет тем, кто хочет сочетать женственность и элегантность.
- Бледно-розовый цвет
Он идеально подходит для светлых тонов кожи.
- Нюдовый бежевый
Нюдовый беж находит свое место в любое время года. И не зря, ведь он адаптируется ко всем нарядам. Этот оттенок особенно подходит для темной кожи.
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