Эти тренды будут везде летом 2023 года: вещи, которые стоит добавить в свой гардероб (фото)

Планируйте свой гардероб заранее и будьте на волне стиля

Солнышко все чаще начинает напоминать нам, что совсем скоро весна закончится и наступит жаркое лето, а вместе со сменой поры года меняются и модные тенденции. Если вы хотите оставаться в тренде, пора изучать все тонкости летнего гардероба. Об обуви мы уже говорили, теперь давайте "познакомимся" с одеждой.

Такие тенденции, как разрезы до колен, геометрические вырезы и прозрачные ткани, идеально подходят для лета, пишет hellomagazine.Вашему вниманию — топ-7 самых стильных трендов, которые должны быть в вашем гардеробе в 2023 году.

Тренды лета 2023

Мини-платья — можно выбирать вещи разных структур и расцветок.

Кружево — многие дизайнеры отдают предпочтение макси-платьям с крупным кружевом.

Вещи с окантовкой — это может быть бахрома или воланы.

Джинс — один из самых сексуальных трендов лета 2023. В моде также образы тотал-деним.

Платья с вырезами — в летнем сезоне обращайте внимание на модели с крупными вырезами.

Животный принт — вы можете выбирать различные "узоры": леопардовый, зебру, тигровый и т.д.

Вещи с капюшонами — не бойтесь выбирать яркие платья с капюшоном, вдохновленные Saint Laurent, Alaia и Valentino.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шести трендовых украшениях весенне-летнего сезона. Логотипы, цветы, жемчужины – акцентируем на этих деталях. Также мы писали, какие аксессуары вошли в список антитрендов-2023. Эти ошибки часто допускают все дамы.