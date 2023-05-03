Главный тренд весны и лета 2023: красивейшие идеи маникюра "с эффектом блеска для губ" (фото)

Это любимый дизайн ногтей Хейли Бибер

Тренды маникюра в 2023 году очень разнообразны, поэтому каждая модница может выбрать себе такой дизайн своих ноготков, какой ей по душе. Однако сегодня мы хотим обратить ваше внимание на один из трендовых дизайнов, который очень любит модель Хейли Бибер, - Lip Gloss Nails или маникюр "с эффектом блеска для губ".

Lip Gloss Nails — это ноготочки с глянцем, будто покрытые блеском для губ. Дизайн создается очень просто: выбирается лак, максимально близкий к тону кожи или с розовым оттенком, и покрывается глянцем без шиммера.

В итоге получаются отполированные ноготочки с мокрым эффектом – как будто они накрашены не лаком, а блеском для губ. Идеально если покрытие будет полупрозрачным, не плотным. ⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Поскольку тренд на маникюр в стиле нюд и с эффектом голых ногтей сейчас только усиливается, так что Lip Gloss Nails – это отличный выбор не только на весну, но и на всё лето.

Маникюр Lip Gloss Nails: идеи дизайна ногтей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что французский маникюр остается базовым среди нейл-тенденций. Тем не менее одна небольшая деталь поможет освежить традиционный френч.