Изуродуете свою фигуру: топ-5 фасонов джинсов, которые не стоит брать даже на распродаже (фото)

Некоторые джинсы лишь могут указать на отсутствие вкуса

Сколько бы горячих трендов вы не использовали в образе, главную роль играет то, как на вас сидят вещи. Джинсы – базовый элемент гардероба в любое время года, но не все фасоны и модели стоят инвестиций.

Какие джинсы не стоит покупать, так как они уродуют фигуру? Подробнее об этом рассказала стилистка Alena Miasoed в Instagram.

Джинсы, пожалуй, одна из самых универсальных вещей в любом гардеробе. С ними можно составить образ хоть в кэжуал, хоть в спортивном, хоть в деловом стилях. Одинаково отлично смотрятся и с туфлями на каблуке, и с кедами или кроссовками.

По словам стилистки, важно уметь выбирать актуальные варианты. Какие джинсы не стоит покупать:

Все виды джинсов с резинкой на талии, такой элемент лишь расширяет ее;

Ряд пуговиц на гульфике — табу, так как увеличивает зону живота;

Закатанные джинсы — укорачивают ноги и расширяют икры (за исключением широких длинных брюк);

Лишние потертости — могут визуально увеличить объемные ноги, так что подойдут только худым;

Слишком облегающие, особенно в районе дыр — иногда напоминают перетянутую веревкой колбасу.

Почувствуйте разницу

С укороченными джинсами нужно быть осторожнее

Джинсы могут укоротить ноги

Резинка - лишняя деталь

Выбирайте более просторные джинсы

Излишний декор добавит кг

Потертости подойдут не всем

Выбирайте фасон, учитывая особенности фигуры

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