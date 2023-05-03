Изуродуете свою фигуру: топ-5 фасонов джинсов, которые не стоит брать даже на распродаже (фото)
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Некоторые джинсы лишь могут указать на отсутствие вкуса
Сколько бы горячих трендов вы не использовали в образе, главную роль играет то, как на вас сидят вещи. Джинсы – базовый элемент гардероба в любое время года, но не все фасоны и модели стоят инвестиций.
Какие джинсы не стоит покупать, так как они уродуют фигуру? Подробнее об этом рассказала стилистка Alena Miasoed в Instagram.
Джинсы, пожалуй, одна из самых универсальных вещей в любом гардеробе. С ними можно составить образ хоть в кэжуал, хоть в спортивном, хоть в деловом стилях. Одинаково отлично смотрятся и с туфлями на каблуке, и с кедами или кроссовками.
По словам стилистки, важно уметь выбирать актуальные варианты. Какие джинсы не стоит покупать:
- Все виды джинсов с резинкой на талии, такой элемент лишь расширяет ее;
- Ряд пуговиц на гульфике — табу, так как увеличивает зону живота;
- Закатанные джинсы — укорачивают ноги и расширяют икры (за исключением широких длинных брюк);
- Лишние потертости — могут визуально увеличить объемные ноги, так что подойдут только худым;
- Слишком облегающие, особенно в районе дыр — иногда напоминают перетянутую веревкой колбасу.
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