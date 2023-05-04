Самая трендовая обувь сезона 2023: 12 пар слингбеков, в которые вы точно влюбитесь (фото)

Они прекрасно перекликаются с относительно молодым трендом на женственность

Одна из самой трендовой обуви текущего сезона — слингбеки. Обувь с открытой пяткой и закрытым мысом, удерживаемая на ноге тонким ремешком, часто можно заметить не только на подиуме, но и в образах street-style звезд.

Слингбеки не зря завоевали такую популярность — обувь практичная и универсальная, подчеркивают в блоге о моде "Школа стилю". Кроме того, она прекрасно перекликается с относительно молодым трендом на женственность.

Предлагаем нашим читательницам ознакомиться с парами слингбеков из ассортимента украинских брендов, масс маркета и люксового сегмента. Вы можете не сомневаться, что точно найдете свою пару.

Стоит добавить, что и балетки – один из самых распространенных видов женской обуви на теплое время года. Мы рассказывали, с чем носить балетки, что образы всегда получались лаконичны, практичны и комфортны. Также мы писали, какие тренды вызывают неоднозначную реакцию даже у самых смелых модниц. К примеру, ботинки Big Red Boots вызывают много вопросов.

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