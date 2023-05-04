Джинсы для пышных форм: как выбрать фасон, чтобы скрыть недостатки фигуры (фото)

Если у вас "плюс сайз", не спешите отказываться от джинсов

При выборе джинсов важно ориентироваться не только на последние тенденции, а и на то, как тот или иной фасон подчеркивает вашу фигуру и скрывает недостатки. Несколько простых правил помогут подобрать удачные джинсы обладательницам пышных форм.

Какие джинсы скроют лишний вес, а какие нельзя покупать женщинам "плюс сайз"? Подробнее об этом рассказала стилистка Alena Miasoed в Instagram.

При выборе моделей для более округлых форм модная экспертка рекомендует следовать простым советам:

Избегайте заниженной талии. Высокая посадка более уместна. В ином случае перекрывайте удлиненным верхом, чтобы жакет или рубашка заканчивались ниже бедер.

Укороченные или подвернутые джинсы – нежелательны. Обратите внимание на удлиненные варианты. Укороченные можно носить лишь с обувью в тон.

Тонкая ткань не подойдет. Лучше брать изделия из плотной ткани, которая будет держать форму.

Обладательницам объемных бедер и стройной талии стилистка рекомендует выбирать объемные джинсы с облегающим топом. Если пропорции обратны, то присмотритесь к объемным топам с облегающими в районе бедер джинсами.

Как скрыть живот с помощью джинсов? Стилистка посоветовала выбирать повышенную посадку джинсов из плотной ткани. Дополнит такой образ объемный топ и обувь в цвет брюк, что визуально удлинит ноги. Кроме того, есть другой вариант скрыть отложения в зоне талии: перекрыть ее удлиненными жакетами, рубашками, свитшотами.

Низкая посадка - не вариант

Тонкая ткань - табу

С дырами на джинсах будьте осторожнее

Скрывайте живот с помощью верхнего слоя одежды

Создавайте контраст в объемах

Высокая посадка - отличное решение

Не бойтесь свободного кроя

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