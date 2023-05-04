Джинсы для пышных форм: как выбрать фасон, чтобы скрыть недостатки фигуры (фото)
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Если у вас "плюс сайз", не спешите отказываться от джинсов
При выборе джинсов важно ориентироваться не только на последние тенденции, а и на то, как тот или иной фасон подчеркивает вашу фигуру и скрывает недостатки. Несколько простых правил помогут подобрать удачные джинсы обладательницам пышных форм.
Какие джинсы скроют лишний вес, а какие нельзя покупать женщинам "плюс сайз"? Подробнее об этом рассказала стилистка Alena Miasoed в Instagram.
При выборе моделей для более округлых форм модная экспертка рекомендует следовать простым советам:
- Избегайте заниженной талии. Высокая посадка более уместна. В ином случае перекрывайте удлиненным верхом, чтобы жакет или рубашка заканчивались ниже бедер.
- Укороченные или подвернутые джинсы – нежелательны. Обратите внимание на удлиненные варианты. Укороченные можно носить лишь с обувью в тон.
- Тонкая ткань не подойдет. Лучше брать изделия из плотной ткани, которая будет держать форму.
Обладательницам объемных бедер и стройной талии стилистка рекомендует выбирать объемные джинсы с облегающим топом. Если пропорции обратны, то присмотритесь к объемным топам с облегающими в районе бедер джинсами.
Как скрыть живот с помощью джинсов? Стилистка посоветовала выбирать повышенную посадку джинсов из плотной ткани. Дополнит такой образ объемный топ и обувь в цвет брюк, что визуально удлинит ноги. Кроме того, есть другой вариант скрыть отложения в зоне талии: перекрыть ее удлиненными жакетами, рубашками, свитшотами.
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