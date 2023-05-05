Заниженная талия, прозрачные ткани и неожиданные яркие оттенки: модные тренды, которые будут везде в 2023 году (фото)

Пришло время поговорить о модных тенденциях нового сезона.

К счастью, индустрия моды всегда на шаг впереди, поэтому прогнозирует тренды весны/лета 2023 года заранее, чтобы каждая модница успела подготовиться и наполнить свой шкаф стильной одеждой. Какие же модные тенденции в сезоне весна-лето 2023?

Прошлогодняя одержимость всеми вещами цвета фуксии уступила место более мягкому, пастельному оттенку розового, а черный и кобальтово-синий станут неожиданными яркими оттенками сезона, пишет glamourmagazine. А заниженная талия и прозрачные ткани придутся по вкусу тем, кто ищет что-то немного сексуальное, в то время как "новаторские" цветочные принты для весны получат яркое трехмерное обновление.

Тренды 2023 года:

Заниженная талия — официально "талия девяностых" снова в моде. Причем обработке с низкой посадкой подверглось все: от джинсов до костюмов, от шорт до вечерних юбок.

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Объемные цветы — цветочная тенденция приобрела гораздо более трехмерную роль.

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Прозрачные ткани — от накладок на платье, добавляющих драматизма поверх простой вечерней комбинации, до более рискованных вещей, обнажающих нижнее белье, — это очень сексуальный способ наслоить и добавить интриги в образ.

Фото: Getty Images

Синий цвет — фуксия, несомненно, была цветом 2022 года, но для сезона весна-лето 23 этот оттенок отходит на второй план, поскольку центральное место занимает пронзительный синий оттенок.

Фото: Getty Images

Черные цвет — невероятный оттенок, который будет доминировать в весенне-летнем сезоне.

Фото: Getty Images

Нежно-розовые цвета — отойдите в сторону от фуксии, ведь есть новый, более трендовый оттенок. В этом сезоне преобладает более мягкий, более пастельный оттенок розового цвета сахарной ваты.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет в топе трендов летом 2023 года. Некоторые вещи можно добавить в гардероб уже сейчас.