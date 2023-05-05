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От минимализма до блесток и светоотражающего лака: трендовый маникюр, который украсит ваши руки этим летом (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды летнего маникюра 2023 - фото Новость обновлена 05 мая 2023, 13:00
Тренды летнего маникюра 2023 - фото. Фото pexels.com

В 2023 году каждая модница сможет найти что-то свое

С каждым новым годом и сезоном приходит совершенно новый набор бьюти-трендов, и это также касается и нейл-дизайна. Весна и лето рождают смелую эстетику, яркие оттенки и забавные принты для дизайна ногтей, ну и конечно в тренде всегда остается натуральность и минимализм.

Вообще, нет абсолютно никаких правил, когда дело доходит до выбора идеального маникюра, и каждая модница может делать такой дизайн, который хочет. Однако небольшой "путеводитель" по летним трендам мы вам все же оставляем.

Тренды летнего маникюра 2023

Лаконичный дизайн — цветочные узоры, фольга, блестки или разноцветный минимализм.

Тренды летнего маникюра 2023

Нежные и утонченные флористические мотивы — это настоящий must для весеннего и летнего маникюра.

Тренды летнего маникюра 2023
Тренды летнего маникюра 2023

Яркие и в то же время нежные цвета. Также можно использовать модный сейчас голубой оттенок.

Тренды летнего маникюра 2023
Тренды летнего маникюра 2023

Светоотражающие лаки.

Тренды летнего маникюра 2023
Тренды летнего маникюра 2023

Нежные "конфетные" оттенки — например, салатовый, розовый, светло-желтый, небесно-голубой или сиреневый.

Тренды летнего маникюра 2023
Тренды летнего маникюра 2023

Натуральность — по-прежнему в моде.

Тренды летнего маникюра 2023
Тренды летнего маникюра 2023

Сияющий нюд — с глянцем или перламутром.

Тренды летнего маникюра 2023
Тренды летнего маникюра 2023

Текстуры с сочетанием матового и глянцевого.

Тренды летнего маникюра 2023
Тренды летнего маникюра 2023

Контуры — ноготь выкрашивается прозрачным или телесным оттенком, а по краям проводится цветная линия.

Тренды летнего маникюра 2023
Тренды летнего маникюра 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что французский маникюр остается базовым среди нейл-тенденций. Тем не менее одна небольшая деталь поможет освежить традиционный френч.

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#Мода #Маникюр #Модный маникюр