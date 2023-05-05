От минимализма до блесток и светоотражающего лака: трендовый маникюр, который украсит ваши руки этим летом (фото)
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В 2023 году каждая модница сможет найти что-то свое
С каждым новым годом и сезоном приходит совершенно новый набор бьюти-трендов, и это также касается и нейл-дизайна. Весна и лето рождают смелую эстетику, яркие оттенки и забавные принты для дизайна ногтей, ну и конечно в тренде всегда остается натуральность и минимализм.
Вообще, нет абсолютно никаких правил, когда дело доходит до выбора идеального маникюра, и каждая модница может делать такой дизайн, который хочет. Однако небольшой "путеводитель" по летним трендам мы вам все же оставляем.
Тренды летнего маникюра 2023
Лаконичный дизайн — цветочные узоры, фольга, блестки или разноцветный минимализм.
Нежные и утонченные флористические мотивы — это настоящий must для весеннего и летнего маникюра.
Яркие и в то же время нежные цвета. Также можно использовать модный сейчас голубой оттенок.
Светоотражающие лаки.
Нежные "конфетные" оттенки — например, салатовый, розовый, светло-желтый, небесно-голубой или сиреневый.
Натуральность — по-прежнему в моде.
Сияющий нюд — с глянцем или перламутром.
Текстуры с сочетанием матового и глянцевого.
Контуры — ноготь выкрашивается прозрачным или телесным оттенком, а по краям проводится цветная линия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что французский маникюр остается базовым среди нейл-тенденций. Тем не менее одна небольшая деталь поможет освежить традиционный френч.