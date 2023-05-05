От минимализма до блесток и светоотражающего лака: трендовый маникюр, который украсит ваши руки этим летом (фото)

В 2023 году каждая модница сможет найти что-то свое

С каждым новым годом и сезоном приходит совершенно новый набор бьюти-трендов, и это также касается и нейл-дизайна. Весна и лето рождают смелую эстетику, яркие оттенки и забавные принты для дизайна ногтей, ну и конечно в тренде всегда остается натуральность и минимализм.

Вообще, нет абсолютно никаких правил, когда дело доходит до выбора идеального маникюра, и каждая модница может делать такой дизайн, который хочет. Однако небольшой "путеводитель" по летним трендам мы вам все же оставляем.

Тренды летнего маникюра 2023

Лаконичный дизайн — цветочные узоры, фольга, блестки или разноцветный минимализм.

Нежные и утонченные флористические мотивы — это настоящий must для весеннего и летнего маникюра.

Яркие и в то же время нежные цвета. Также можно использовать модный сейчас голубой оттенок.

Светоотражающие лаки.

Нежные "конфетные" оттенки — например, салатовый, розовый, светло-желтый, небесно-голубой или сиреневый.

Натуральность — по-прежнему в моде.

Сияющий нюд — с глянцем или перламутром.

Текстуры с сочетанием матового и глянцевого.

Контуры — ноготь выкрашивается прозрачным или телесным оттенком, а по краям проводится цветная линия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что французский маникюр остается базовым среди нейл-тенденций. Тем не менее одна небольшая деталь поможет освежить традиционный френч.