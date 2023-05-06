Хрупкие и немного инфантильные: с чем носить самые модные балетки последних сезонов (фото)

Именно сейчас следует начинать эксперименты

Хрупкие и немного инфантильные балетки решительно перепрыгнули из списков антитрендов на первые места среди самых модных вещей последних сезонов.

Балетки, низкие кеды, заниженная посадка, длина макси – ознаменовали собой смену модного цикла, отмечает персональный стилист Яна Платонова в Инстаграме. Актуальные формулы постепенно меняются, поэтому если вы следите за модой, именно сейчас стоит тренировать глаз и начинать эксперименты.

Эксперт в области моды подготовила подборку стильных образов с балетками, демонстрируя, с чем можно смело стилизовать эту обувь в новых сезонах 2023 года. "Идти в ногу и опережать — всегда лучше, чем догонять", — подчеркивает украинский стилист.

Стильные образы с балетками 2023 года: как их модно стилизовать

Напомним, что балетки — один из самых распространенных видов женской обуви на теплое время года. Ранее персональный стилист показала три формулы образов с любимыми балетками, которые эксперт советует попробовать ввести этой весной.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал главные тренды женской обуви на весну-лето 2023 года. Этот период обещает быть очень интересным поклонникам модных пар.