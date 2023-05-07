Геометрия все же пригодится: яркие идеи оригинального маникюра, который покорил многих этой весной (фото)

Яркий тренд весенне-летнего сезона

Модный тренд на маникюр — это монохроматический геометрический дизайн, который представляет собой яркую альтернативу классическим френчам или цветочным узорам на ногтях. Этот стиль позволяет использовать различные геометрические формы, такие как абстрактные квадраты, треугольники, прямые линии и цветовые блоки.

Одна из привлекательных особенностей этой модной тенденции заключается в том, что она позволяет вам выбирать между красочными геометрическими формами для маникюра или более простыми узорами. Более того, этот тренд отлично подходит для сочетания с любой цветовой гаммой, будь то монохромный или яркий цвет.

На кончиках и основании ногтей хорошо смотрятся формы полукруглой формы, а для коротких ногтей лучше использовать маленькие геометрические квадраты. Когда поверхность ногтя разделена на секторы и каждый из них заполнен лаком разного оттенка, это называется геометрическим маникюром в стиле колор-блок.

В материале ниже наши читательницы могут ознакомиться со стильными и яркими идеями маникюра с геометрическими узорами. Вдохновляйтесь, выбирайте понравившейся рисунок и смело идите к своему мастеру!

В 2023 году в трендах модного маникюра находится цветочный дизайн. И если некоторые чаще экспериментируют с нейл-артом, к примеру, рисуют оригинальный черепаховый принт или в стиле Disney, то любительницы классики украшают свои ноготки ромашками и делают свои образы еще милее.