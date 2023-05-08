Как осовременить повседневные образы жемчугом: три правила для девушек, которые хотят быть стильными (фото)
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Жемчужины могут стать частью современного образа и придать ему определенную "изюминку"
Казалось бы, что жемчуг в виде модных украшений может быть лишь частью традиционного, консервативного образа. Однако большинство людей считает, что жемчуг придает глубину и изящество в любом возрасте.
Эксперты блога о моде pump разобрали главные мифы о жемчуге и поделились тремя правилами, как их можно стильно и современно использовать в образах.
1. Сочетаем жемчуг с вещами в стиле спорт и кэжуал
Если сочетать жемчуг с официально-деловым и романтическим стилем, действительно можно накинуть себе несколько лет. Секрет успешной стилизации жемчужин состоит в миксе того, что на первый взгляд кажется несочетаемым. Например, сочетание футболки и жемчужин освежает и создает молодежный вайб, в то время как сочетание твида и жемчужин придает статус и возраст.
2. Миксуем жемчуг с цепочками
Сочетание жемчужин и цепочек (особенно из цветных бусин) освежает образ.
3. Одеваем жемчуг нетривиальных форм
Украшения оригинальных форм, отличные от классических жемчужин-нитей, не прибавят возраста и будут выглядеть свежо и интересно. Сочетание жемчужин и цветных бусин в одном изделии тоже сыграет на руку в современных стилизациях.
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