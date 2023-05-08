Маникюрные тренды будущего лета: топ-7 умопомрачительных оттенков, которые украсят любые ногти (фото)
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Лето позволяет проявить фантазию при выборе дизайна маникюра
С каждым сезоном тренды маникюра меняются, и лето 2023 года не стало исключением. Если говорить кратко, то в топе тенденций яркие оттенки лаков для ногтей. Помпезные дизайны оставьте в прошлом, ведь есть много стильных идей летнего маникюра.
Стоит обратить внимание на семь трендовых оттенков, если говорить о модном маникюре будущим летом. Об этом пишет instyle.com.
Сдержанная и местами мрачная цветовая гамма ушла вместе с зимними трендами. Уже весной на ногтях модниц красуются пастельные оттенки, начиная от желтого и сиреневого и заканчивая зеленым и коралловым. Летом сочные тона остаются актуальными.
Маникюр может стать акцентом образа, если выбрать модный дизайн и цвет. Этим летом популярными будут розовый, оранжевый, синий, лавандовый, зеленый и пурпурный, типа цвета 2023 года Viva Magenta. Однако и любительницы более нежных и спокойных нейл-дизайнов найдут свой вариант. К примеру, любые вариации с белым выглядят свежо и соответствуют летнему вайбу.
Идеи для маникюра на лето 2023
Розовый а-ля Барби
Белый с нежным дизайном
Яркий оранжевый
Синий кобальт
Лавандовая дымка
Зеленый лайм
Пурпурный – почти что цвет года Pantone
Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди нейл-тенденций остается актуальным дизайн со всевозможной геометрией. База нейл-арта – французский маникюр – тоже не теряет популярности. Хотя сегодня в моде много необычных вариаций френча.