Маникюрные тренды будущего лета: топ-7 умопомрачительных оттенков, которые украсят любые ногти (фото)

Лето позволяет проявить фантазию при выборе дизайна маникюра

С каждым сезоном тренды маникюра меняются, и лето 2023 года не стало исключением. Если говорить кратко, то в топе тенденций яркие оттенки лаков для ногтей. Помпезные дизайны оставьте в прошлом, ведь есть много стильных идей летнего маникюра.

Стоит обратить внимание на семь трендовых оттенков, если говорить о модном маникюре будущим летом. Об этом пишет instyle.com.

Сдержанная и местами мрачная цветовая гамма ушла вместе с зимними трендами. Уже весной на ногтях модниц красуются пастельные оттенки, начиная от желтого и сиреневого и заканчивая зеленым и коралловым. Летом сочные тона остаются актуальными.

Маникюр может стать акцентом образа, если выбрать модный дизайн и цвет. Этим летом популярными будут розовый, оранжевый, синий, лавандовый, зеленый и пурпурный, типа цвета 2023 года Viva Magenta. Однако и любительницы более нежных и спокойных нейл-дизайнов найдут свой вариант. К примеру, любые вариации с белым выглядят свежо и соответствуют летнему вайбу.

Идеи для маникюра на лето 2023

Розовый а-ля Барби

Розовый - хит сезона

Белый с нежным дизайном

С таким маникюром можно даже на свадьбу

Яркий оранжевый

Сочный апельсиновый

Синий кобальт

Насыщенный оттенок

Лавандовая дымка

Модный тон - сиреневый

Зеленый лайм

Стильный дизайн

Пурпурный – почти что цвет года Pantone

Блеск тоже в моде

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди нейл-тенденций остается актуальным дизайн со всевозможной геометрией. База нейл-арта – французский маникюр – тоже не теряет популярности. Хотя сегодня в моде много необычных вариаций френча.