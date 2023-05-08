Какие футболки расширяют плечи и полнят: пять важных правил при выборе этой вещи (фото)

Стилист рассказала, какие фасоны футболок считаются актуальными и не портят фигуру

Без футболок невозможно представить весенний и летний гардероб. Стоит приобрести в этом сезоне несколько актуальных моделей, самое главное, чтобы фасон не уродовал вашу фигуру, а лишь подчеркивал достоинства.

При выборе футболки нужно учесть пять важных правил. О них рассказывает украинская стилистка Татьяна Голота в Инстаграм.

Правило №1

Ткань должна быть плотной. Не стоит покупать материал, который просвечивается.

Плотность ткани важна

Правило №2

Посадка футболки – свободная. Обратите внимание на длину рукава: он должен заканчиваться в самом тонком месте, иначе руки будут казаться полнее. Если у футболки слишком длинный рукав, то стилист советует сделать пару отворотов.

Обеспечьте свободность движениям

Правило №3

Спущенная линия плеча визуально делает плечи более широкими, что важно учитывать при выборе футболки. Слишком длинные фасоны стилист рекомендует заправлять, достаточно завернуть один край изделия.

Такой фасон может расширять

Правило №4

Не менее важен принт. Широкие контрастные полосы расширяют плечи. К слову, такой же эффект дает слишком маленький на вас размер. По словам Голоты, лучше выбирать полоски средней ширины и балансировать свободным краем внизу.

С полосками будьте аккуратнее

Правило №5

Футболки с рисунками, отмечает стилист, визуально увеличивают грудь и живот, в зависимости от расположения принта. Поэтому если ищите не однотонный вариант футболки, помните об этой детали.

К выбору рисунка подходите внимательно

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