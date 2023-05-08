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Какие футболки расширяют плечи и полнят: пять важных правил при выборе этой вещи (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Футболка – обязательная вещь в гардеробе
Футболка – обязательная вещь в гардеробе. Фото Freepik

Стилист рассказала, какие фасоны футболок считаются актуальными и не портят фигуру

Без футболок невозможно представить весенний и летний гардероб. Стоит приобрести в этом сезоне несколько актуальных моделей, самое главное, чтобы фасон не уродовал вашу фигуру, а лишь подчеркивал достоинства.

При выборе футболки нужно учесть пять важных правил. О них рассказывает украинская стилистка Татьяна Голота в Инстаграм.

  • Правило №1

Ткань должна быть плотной. Не стоит покупать материал, который просвечивается.

Как выбрать стильную футболку
Плотность ткани важна
  • Правило №2

Посадка футболки – свободная. Обратите внимание на длину рукава: он должен заканчиваться в самом тонком месте, иначе руки будут казаться полнее. Если у футболки слишком длинный рукав, то стилист советует сделать пару отворотов.

Как выбрать стильную футболку
Обеспечьте свободность движениям
  • Правило №3

Спущенная линия плеча визуально делает плечи более широкими, что важно учитывать при выборе футболки. Слишком длинные фасоны стилист рекомендует заправлять, достаточно завернуть один край изделия.

Как выбрать стильную футболку
Такой фасон может расширять
  • Правило №4

Не менее важен принт. Широкие контрастные полосы расширяют плечи. К слову, такой же эффект дает слишком маленький на вас размер. По словам Голоты, лучше выбирать полоски средней ширины и балансировать свободным краем внизу.

Как выбрать стильную футболку
С полосками будьте аккуратнее
  • Правило №5

Футболки с рисунками, отмечает стилист, визуально увеличивают грудь и живот, в зависимости от расположения принта. Поэтому если ищите не однотонный вариант футболки, помните об этой детали.

Как выбрать стильную футболку
К выбору рисунка подходите внимательно

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#Мода #Стиль #Футболка