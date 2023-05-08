Как модно одеваться в 2023 году: топ-5 обязательных вещей в гардеробе (фото)

Уже одна трендовая вещь в образе повышает градус стиля

Успеть за последними тенденциями непросто, ведь они меняются со скоростью звука. Однако именно трендовая вещь "делает" образ, повышая градус стиля в вашем аутфите. В этом сезоне в топе балетки, деним с напылением и не только.

Какие одежду и обувь стоит добавить в гардероб в 2023 году, чтобы быть модной? Об этом рассказывает украинская стилистка Юлия под ником jurstyle в Инстаграм.

В этом сезоне стилистка предлагает присмотреться к пяти горячим тенденциям, который обеспечат вам модный лук:

Деним с напылением. Трендовая альтернатива стандартным джинсам.

Трендовая альтернатива стандартным джинсам. Балетки. Бренды сегодня представляют широкий выбор.

Бренды сегодня представляют широкий выбор. Геометрические очки. Не бойтесь играть с формами, пока не подберете свой вариант.

Не бойтесь играть с формами, пока не подберете свой вариант. Штаны-карго. Этот фасон остается актуальным, дизайнеры радуют многоообразием форм, силуэтов и оттенков. Ультратренд — карго-карманы на любых вещах.

Этот фасон остается актуальным, дизайнеры радуют многоообразием форм, силуэтов и оттенков. Ультратренд — карго-карманы на любых вещах. Белая рубашка. Это базовая вещь, которая должна быть в каждом гардеробе.

Балетки снова в моде

Джинсы, но необычные

Геометрические формы в топе трендов

Карго не выходят из моды

Без белой рубашки в этом сезоне не обойтись

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильную кожаную куртку на весну 2023 года. Актуальная косуха может сделать любой образ трендовым. А еще мы писали, какая обувь оказалась на пике тенденций в весенне-летнем сезоне. Выбор моделей вас приятно впечатлит.