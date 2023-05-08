Как модно одеваться в 2023 году: топ-5 обязательных вещей в гардеробе (фото)
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Уже одна трендовая вещь в образе повышает градус стиля
Успеть за последними тенденциями непросто, ведь они меняются со скоростью звука. Однако именно трендовая вещь "делает" образ, повышая градус стиля в вашем аутфите. В этом сезоне в топе балетки, деним с напылением и не только.
Какие одежду и обувь стоит добавить в гардероб в 2023 году, чтобы быть модной? Об этом рассказывает украинская стилистка Юлия под ником jurstyle в Инстаграм.
В этом сезоне стилистка предлагает присмотреться к пяти горячим тенденциям, который обеспечат вам модный лук:
- Деним с напылением. Трендовая альтернатива стандартным джинсам.
- Балетки. Бренды сегодня представляют широкий выбор.
- Геометрические очки. Не бойтесь играть с формами, пока не подберете свой вариант.
- Штаны-карго. Этот фасон остается актуальным, дизайнеры радуют многоообразием форм, силуэтов и оттенков. Ультратренд — карго-карманы на любых вещах.
- Белая рубашка. Это базовая вещь, которая должна быть в каждом гардеробе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильную кожаную куртку на весну 2023 года. Актуальная косуха может сделать любой образ трендовым. А еще мы писали, какая обувь оказалась на пике тенденций в весенне-летнем сезоне. Выбор моделей вас приятно впечатлит.