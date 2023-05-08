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Как модно одеваться в 2023 году: топ-5 обязательных вещей в гардеробе (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Быть стильной – просто
Быть стильной – просто. Фото Freepik

Уже одна трендовая вещь в образе повышает градус стиля

Успеть за последними тенденциями непросто, ведь они меняются со скоростью звука. Однако именно трендовая вещь "делает" образ, повышая градус стиля в вашем аутфите. В этом сезоне в топе балетки, деним с напылением и не только.

Какие одежду и обувь стоит добавить в гардероб в 2023 году, чтобы быть модной? Об этом рассказывает украинская стилистка Юлия под ником jurstyle в Инстаграм.

В этом сезоне стилистка предлагает присмотреться к пяти горячим тенденциям, который обеспечат вам модный лук:

  • Деним с напылением. Трендовая альтернатива стандартным джинсам.
  • Балетки. Бренды сегодня представляют широкий выбор.
  • Геометрические очки. Не бойтесь играть с формами, пока не подберете свой вариант.
  • Штаны-карго. Этот фасон остается актуальным, дизайнеры радуют многоообразием форм, силуэтов и оттенков. Ультратренд — карго-карманы на любых вещах.
  • Белая рубашка. Это базовая вещь, которая должна быть в каждом гардеробе.
Модные балетки
Балетки снова в моде
Джинсы с напылением
Джинсы, но необычные
Модные солнцезащитные очки
Геометрические формы в топе трендов
Образы с карго
Карго не выходят из моды
Образы с белой рубашкой
Без белой рубашки в этом сезоне не обойтись

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильную кожаную куртку на весну 2023 года. Актуальная косуха может сделать любой образ трендовым. А еще мы писали, какая обувь оказалась на пике тенденций в весенне-летнем сезоне. Выбор моделей вас приятно впечатлит.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды