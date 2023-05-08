Высокий вырез, тюльпан или макси: топ-7 трендовых юбок, которые сделают образ стильным (фото)
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Стилистка рассказала, какие юбки стоит покупать в этом сезоне
Весенний и летний гардеробы невозможно представить без юбок. В 2023 году в моде уйма разнообразных фасонов, так что свой вариант подберет любая модница. Плиссе, тюльпан, миди или макси – перечень широк.
Какие юбки в тренде в сезоне весна-лето 2023? Подробнее рассказывает блог о стиле mode.vise в Инстаграм.
Самые модные юбки 2023:
- Юбка с высоким вырезом.
- Минималистическая юбка длины макси.
- Прямая юбка до середины колена.
- Юбка с V-образным углублением в зоне пояса.
- Кожаная юбка длины миди или макси.
- Юбка-тюльпан.
- Юбка-плиссе длины мини.
Хоть весна, хоть лето, хоть более холодное время года, с юбкой всегда можно составить актуальный аутфит. С приходом тепла на первый план выходят изделия из более легких тканей, (хлопка, шелка, атласа).
"Весна – идеальное время для экспериментов. Обратите внимание на юбку с высоким разрезом или, если вы еще не попробовали – минималистичную юбку макси, любой из вариантов удачно завершит ваш образ!" — советует стилистка.
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