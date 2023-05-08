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Высокий вырез, тюльпан или макси: топ-7 трендовых юбок, которые сделают образ стильным (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Юбка – обязательный элемент весеннего гардероба
Юбка – обязательный элемент весеннего гардероба. Фото Freepik

Стилистка рассказала, какие юбки стоит покупать в этом сезоне

Весенний и летний гардеробы невозможно представить без юбок. В 2023 году в моде уйма разнообразных фасонов, так что свой вариант подберет любая модница. Плиссе, тюльпан, миди или макси – перечень широк.

Какие юбки в тренде в сезоне весна-лето 2023? Подробнее рассказывает блог о стиле mode.vise в Инстаграм.

Самые модные юбки 2023:

  • Юбка с высоким вырезом.
  • Минималистическая юбка длины макси.
  • Прямая юбка до середины колена.
  • Юбка с V-образным углублением в зоне пояса.
  • Кожаная юбка длины миди или макси.
  • Юбка-тюльпан.
  • Юбка-плиссе длины мини.

Хоть весна, хоть лето, хоть более холодное время года, с юбкой всегда можно составить актуальный аутфит. С приходом тепла на первый план выходят изделия из более легких тканей, (хлопка, шелка, атласа).

"Весна – идеальное время для экспериментов. Обратите внимание на юбку с высоким разрезом или, если вы еще не попробовали – минималистичную юбку макси, любой из вариантов удачно завершит ваш образ!" — советует стилистка.

Модные юбки 2023
Необычный крой
Модные юбки 2023
Трендовая модель
Модные юбки 2023
Универсальный фасон
Модные юбки 2023
Любительницам мини
Модные юбки 2023
Минимализм всегда актуален
Модные юбки 2023
Кожа - отличный выбор
Модные юбки 2023
Снова актуальный фасон - тюльпан

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#Мода #Юбка #Тренды