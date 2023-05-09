Блестки, стразы и металл: самые актуальные тренды маникюра на лето 2023 (фото)

Смотрите, вдохновляйтесь и делайте ваши ручки еще красивее

Маникюр уже очень давно является неотъемлемой частью жизни каждой девушки, и, конечно же, в этой сфере есть свои модные тенденции. Однако слепо следовать трендам не стоит — отдавайте предпочтение лишь тем дизайнам, которые подходят к вашему стилю и повседневному образу жизни.

Среди огромного количества трендов мы выделили для вам самые актуальные, которые будут непревзойденно смотреться на ваших ноготках летом 2023 года. Топ-7 самых стильных дизайнов — в материале.

Тренды маникюра 2023:

Металл актуален сейчас в одежде, обуви, аксессуарах и естественно маникюр не исключение. Здесь более актуальна именно втирка. Данный дизайн выглядит особенно хорошо на длинных ногтях.

Металлическая немного объемная паутинка. Выглядит очень интересно и футуристично.

Прозрачные ногти являются трендом на протяжении двух сезонов, этот не стал исключением. Полностью или полупрозрачные ногти выглядят аккуратно, очень невесомо.

Дизайн с использованием сухоцветов — очень нежный вариант. Данный дизайн подходит под любой стиль, является универсальным и очень актуальным.

Объемные дизайны гелем. Более актуальными являются полоски, волны или линии, выполненные из прозрачного геля, на фоне цветного лака. Данный дизайн не останется незамеченным и неоцененным.

Дизайны со стразами — очень актуальным является хаотичное расположение страз на всех ногтях. Данный дизайн будет дополнять любой ваш образ, с ним вы по настоящему будете сиять.

Дизайны с блестками особенно актуальны в этом сезоне. Если френч, линии, рисунки выполнены из блесток или светоотражающего лака — ваш маникюр будет очень трендовым. Выглядит шикарно, не вычурно и очень нежно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди нейл-тенденций остается актуальным дизайн со всевозможной геометрией. База нейл-арта – французский маникюр – тоже не теряет популярности. Хотя сегодня в моде много необычных вариаций френча.