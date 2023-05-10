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Платья-сетки и много вырезов и разрезов: топ-7 самых горячих трендов лета 2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модные тренды лета 2023 - топ-7 вещей Новость обновлена 10 мая 2023, 08:19
Модные тренды лета 2023 - топ-7 вещей. Фото pexels.com

Обязательно внесите эти вещи в список летних покупок

Сезон лето 2023 года принес множество интересных трендов, которые могут вдохновить вас на создание стильных и неподражаемых образов. Главное знать, какие вещи стоит приобрести в свой летний гардероб.

Стилист имиджмейкер Алла Шевчук в своем модном блоге в Инстаграм поделилась небольшой подборкой самых горячих трендов этого лета, которыми можно смело дополнять свои летние луки. Топ-7 стильных и актуальных модных тенденций — смотрите далее.

Модные тренды лета 2023

  • Костюмы — яркие, брючные, с шортами, с юбками, жилетками. Разнообразие актуальных костюмов зашкаливает. Также в тренде монохром, поэтому костюмы – это самый простой способ быть в тренде.
Модные тренды лета 2023 - костюмы
  • Деним — особенно супертренд тотал деним, то есть комплект одежды из джинса полностью.
Модные тренды лета 2023 - деним
Модные тренды лета 2023 - джинсовая юбка
  • Карго — брюки-карго, юбки-карго, шорты-карго — все в тренде.
Модные тренды лета 2023 - карго
  • Корсеты - в тренде самые разные корсеты, или детали корсетов, имитация корсетов на платьях, пиджаках и т.д.
Модные тренды лета 2023 - корсеты
  • Вырезы и разрезы
Модные тренды лета 2023 - вырезы и разрезы
  • Длина макси.
Модные тренды лета 2023 - макси длина
  • Прозрачные платья-сетки.
Модные тренды лета 2023 - платья-сетки

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых трендовых рюкзаках 2023 года. Эта вещь может не только удобной, но и стильной.

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